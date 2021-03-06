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تكنولوجيا

بإمكانيات خيالية.. سعر ومواصفات هاتف شاومي الجديد Redmi Note 10 Pro

السبت 06/مارس/2021 - 07:01 م
هاتف Redmi Note 10
هاتف Redmi Note 10 Pro
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة شاومي Xiaomi، عن أحدث هواتفها الرائدة وهي سلسلة Redmi Note 10، وتضم المجموعة الجديدة أربعة إصدارات هي Redmi Note 10 5G، و Note 10 Pro، وNote 10S، والإصدار العادي Note 10.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمتاز تشكيلة شاومي الرائدة Redmi Note 10، بإمكانيات قوية ضمن الفئة الاقتصادية المتوسطة، وبسعر يتناسب مع الكثير من المستخدمين، وتضم التشكيلة هاتفا قويا يسمى Redmi Note 10 Pro، والذي يتميز بمواصفات مذهلة بسعر اقتصادي.

 
مواصفات هاتف Redmi Note 10 Pro

أولا: الشاشة:

يأتي أفضل أجهزة سلسلة شاومي الجديدة ريدمي نوت 10، وهو هاتف Redmi Note 10 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.


ثانيا: الكاميرات:

يتميز هاتف Redmi Note 10 Pro، بأربع كاميرات خلفية، الرئيسية منها تأتي مع مستشعر ISOCELL HM2، من إنتاج سامسونج بدقة 108 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، ومزودة بفلاش LED، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.


ثالثا: المعالج والذاكرة:

يتم تشغيل هاتف Redmi Note 10 Pro، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 732G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، وبذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت.

رابعا: البطارية:

جاء هاتف Redmi Note 10 Pro، مزودا ببطارية بقوة 5020 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، مع ماسح بصمات الأصابع المثبت على جانب الجهاز.

سعر هاتف هاتف Redmi Note 10 Pro

ويتوفر هاتف Redmi Note 10 Pro، بثلاثة ألوان هي الرمادي والأزرق والبرونزي، سيتوفر للبيع بدءا من 8 مارس الجاري مقابل:

سعر حوالي 280 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 400 جنيه مصري)،  لنسخة 6 + 64 جيجابايت.

وبسعر 300 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 700 جنيه مصري)، لإصدار 6 + 128 جيجابايت.

وبسعر 330 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و 200 جنيه مصري)،لطراز 8 + 128 جيجابايت.


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