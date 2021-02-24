يتوافق مع هواتف آيفون 12.. شاومي تطلق رسميًا باور بانك بسعة 10 آلاف مللي أمبير

أطلقت شركة شاومى الصينية، رسميا ، باور بانك سعة 10 آلاف مللى أمبير فى الساعة، مع منفذ شحن من نوع Lightning port ، والذى يتوافق مع هواتف iPhone 12 التى أطلقتها شركة آبل الأمريكية نهاية العام الماضى 2020 ، بدون شواحن.





وبحسب موقع Gizmochina فإن باور بانك IDMIX P10 Pro يبلغ ثمنه حوالى 31 دولارا أمريكيا أى ما يعادل 485 جنيهاً مصرياً، كما أنه يدعم مزود بواجهة Lightning معتمدة من MiFi .





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ويستطيع باور بانك IDMIX P10 التوافق مع هواتف آيفون 12 لشحنها بنسبة 50 % فى 30 دقيقة فقط ، وشحن البطارية بالكامل فى ساعة واحدة . بالإضافة إلى أنه يقوم بشحن هواتف شاومى التى تحتاج لشحن بسعة 22.5 واط .





يوجد منفذ إدخال Lightning ومنفذ USB من النوع C لكل من الإدخال والإخراج. تلاحظ الشركة أنه نظرًا لأن الجهاز مزود بكابل Lightning معتمد من IDMIX ماركة MiFi ، فإنه يمكن شحنه وشحنه ذاتيًا.





ويتميز باور بانك IDMIX P10 بتصميم بجانب أمامي يحتوى على شاشة صغيرة تعرض طاقة البطارية المتبقية في الوقت الفعلي.





وبفضل سعة بطارية باور بانك IDMIX P10 التي تبلغ 10000 مللي أمبير في الساعة ، يمكنه شحن جهازين في نفس الوقت، منه هواتف آيفون 12 ، وهواتف Huawei P40 من شركة هواوى ، بالإضافة إلى شحن هواتف.







