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تكنولوجيا

أرخص من iphone 12.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف آيفون 11 برو

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:00 م
هاتف آيفون
هاتف آيفون
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة أبل العالمية عن أربعة إصدارات مميزة من هواتف آيفون الذكية في شهر أكتوبر الماضي، وبالرغم من أن هذه السلسلة حققت نجاحا كبيرا غير متوقع، إلا أن الكثير من المستخدمين ما زالوا يرغبون في شراء هاتف آيفون 11 برو، حيث يتميز هاتف آيفون 11 برو بمواصفات وسعر يبحث عنه الكثيرون.


وتقدم بعض المتاجر الإلكترونية عروضا كثيرة على هاتف آيفون 11 برو، بعد أن قامت شركة أبل بتخفيض سعره نظرا لطرح مجموعتها الجديدة في جميع السواق حول العالم، وفيما يلى نستعرض إليك سعر ومواصفات هاتف آيفون 11 برو في بعض الدول:




سعر آيفون 11 برو في مصر
يتوفر سعر آيفون 11 برو في مصر بحوالي 16 ألفا و700 جنيه مصري، لنسخة 64 جيجابايت، بينما يتوفر إصدار 256 جيجابايت بسعر 18 ألفا و500 جنيه مصري.


سعر آيفون 11 برو في الكويت
يتوفر سعر آيفون 11 برو في الكويت بحوالي 319 دينارا كويتيا، لنسخة 64 جيجابايت، بينما يتوفر إصدار 256 جيجابايت بسعر 364 دينارا كويتيا.


سعر آيفون 11 برو في السعودية
يتوفر سعر آيفون 11 برو في السعودية بحوالي 2999 ريالا سعوديا، لنسخة 64 جيجابايت، بينما يتوفر إصدار 256 جيجابايت بسعر 3700 ريال سعودي.



مواصفات هاتف آيفون 11 برو
ويأتي هاتف آيفون 11 برو، بشاشة قياس 5.8 بوصة من نوع OLED بدقة 1125 × 2436، ومحمية بطبقة قوية ضد الخدش، وبدون أى حواف كما تعمل بمجرد النظر إليها، ولا تدعم خاصية "3D Touch" بعد قرار آبل بالتخلى عنها، بالإضافة لمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة، بميزة IP68.


ويتم تشغيل هاتف آيفون 11 برو، بواسطة معالج قوى سداسي النواة من نوع Apple A13 Bionic، وهو يعد أسرع 60% من المعالج السابق، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت مع ذاكرة تخزينية بسعة 128، و256 و 512 جيجابايت.


ويقدم هاتف آيفون 11 برو، ثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل بـ3 عدسات wide و ultra wide و zooming، بفتحات f/2.4 عدسة وf/2.0 و 2.2، تدعم التصوير بتقنية 4K،  مع فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وبكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 4k.


ويعمل هاتف آيفون 11 برو بنظام التشغيل ios 13، ويدعم خاصية الشحن اللاسلكى العكسى بالإضافة إلى خاصية التعرف على الوجه، كما يدعم بلوتوث 5.0، والاتصال اللاسلكى واى فاى 6، ويو إس بى إصدار 2.0، وتقنية الاتصال اللاسلكى NFC، بالإضافة لميزة ثنائى الشريحة، ويدعم قلم أبل apple pencil.


ويأتي هاتف آيفون 11 برو ببطارية سعتها 3190 مللى أمبير في الساعة، تدعم الشاحن السريع بقوة 18 وات، ويتوفر فى أربع خيارات لونية هي: الزيتى، والأبيض، والأسود، والذهبى.
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