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تكنولوجيا

في غصون 5 دقائق.. شاومي تبيع 300 ألف وحدة من أحدث هواتفها.. تعرف عليها

السبت 06/مارس/2021 - 01:03 ص
هواتف Redmi K40
هواتف Redmi K40
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة شاومي Xiaomi، سلسلة هواتفها الرائدة Redmi K40، أواخر الشهر الماضي، ووفقا لحسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو، حققت عملاقة التقنية الصينية مبيعات خيالية خلال أول عملية بيع لهواتف التشكيلة الجديدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تمكنت شركة شاومي من بيع 300 ألف وحدة من سلسلة هواتف Redmi K40، بعد مرور 5 دقائق فقط من طرحها للبيع.


وكما أكدت الشركة الصينية، عبر منشورها على منصة "ويبو"، أنها ستبدأ المرحلة الثانية من بيع تشكيلة Redmi K40، في يوم 8 مارس الجاري.

وتضم وحدات سلسلة شاومي المباعة، ثلاثة طرازات هي Redmi K40 و Redmi K40 Pro و Redmi K40 Pro +، تشتمل على جميع الألوان الثلاثة للتشكيلة، وبجميع بمختلف أنواع الذاكرة.

وكانت شاومي قد زودت سلسلة هواتف Redmi K40، التي تم إطلاقها في الصين يوم 25 فبراير الماضي، بإمكانيات قوية من بينها إعدادات الكاميرا الخلفية، مع شاشات ذات معدل تحديث عال قدرها 120 هرتزا في الثانية.

ويتم تشغيل الإصدار العادي من السلسلة بواسطة معالج من نوع Snapdragon 870، بينما يعمل الطرازين الأقوى بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888.

وتتميز تشكيلة الهواتف الرائدة من شاومي، بمجموعة كاميرات  بمستشعر رئيسي من سوني IMX582، الرئيسية تبلغ دقتها 48 ميجابكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

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