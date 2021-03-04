شاومي تطلق سلسلة هواتفها الخارقة Redmi Note 10.. سعر ومواصفات

كشفت شركة شاومي Xiaomi ، عن النسخة العالمية من سلسلة هواتفها الرائدة Redmi Note 10، التي تتضمن أربعة طرازات يدعم أحدهما تقنية الجيل الخامس 5G، ويسمى Note 10 5G، إلى جنب ثلاثة إصدارات أخرى هي Note 10 Pro، وNote 10S، والإصدار العادي Note 10.





مواصفات وسعر هاتف Redmi Note 10 Pro





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي أفضل هواتف سلسلة شاومي الجديدة ريدمي نوت 10، وهو Redmi Note 10 Pro، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية.









ويمتاز هاتف Note 10 Pro، بمستشعر ISOCELL HM2، من سامسونج بدقة 10 ميجابيكسل، ضمن إعدادات كاميرا رباعي على ظهر الجهاز، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Redmi Note 10 Pro، بمعالج من نوعSnapdragon 732G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت، ويحتوي على بطارية بقوة 5020 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريقة بقدرة 33 وات، مع ماسح بصمات الأصابع المثبت على جانب الجهاز.





ويتوفر هاتف Redmi Note 10 Pro، بثلاثة ألوان هي الرمادي والأزرق والبرونزي، سيتوفر للبيع بدءا من 8 مارس الجاري، مقابل سعر يبدأ من 279 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 300 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 64 جيجابايت.













سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 10

تشمل مواصفات هاتف Redmi Note 10، شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، ويحتوي الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع مستشعر بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابكسل، وزوج من المستشعرات بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو والعمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 13 مجابكسل.





ويتم تشغيل هاتف Redmi Note 10، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 678، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 أو 6 جيجابايت، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات.





ويتوفر هاتف Redmi Note 10، بثلاثة ألوان هي الرمادي والأبيض والأخضر، سيتوفر للبيع بدءا من 8 مارس الجاري، مقابل سعر يبدأ من 199 دولار (أي ما يعادل 3 آلاف جنيه مصري )، لنسخة 6 + 64 جيجابايت.









سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 10S





يتشارك هاتف Redmi Note 10S، مع الإصدار العادي من حيث مواصفات الشاشة، وسعة البطارية وسرعة الشحن، ولكنه يختلف من حيث نوع المعالج والذي يتم تشغيله بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Helio G95، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 أو 8 جيجابايت.





وجاء هاتف Redmi Note 10S، بكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع ثلاثة مستشعرات أخرى بدقة 8 و 2 و2 ميجابيكسل على التوالي، مع كاميرا للتصوير السيلفي بدقة 13 ميجابكسل.





ويتوفر هاتف Redmi Note 10S، في ثلاثة ألوان هي الرمادي والأبيض والأزرق، بداية من الأول من أبريل، مقابل سعر 229 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 600 جنيه مصري)، لنسخة 6 + 128 جيجابايت.



