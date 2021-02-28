بسعر منافس.. شاومي تكشف عن هاتفها الرائد Redmi K40 Pro.. صور

كشفت شركة ريدمي Redmi، العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومي Xiaomi ، هواتفها الرائدة لعام 2021، والتي تم إطلاقها في الأسواق الصينية تحت عنوان Redmi K40 و K40 Pro و K40 Pro+.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يمتاز هاتف شاومي Redmi K40 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية واسعة 119 درجة، بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابكسل، يمكنها تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وتصوير مقاطع فيديو بالحركة البطيئة حتى 960 إطارا في الثانية بدقة 1080 بكسل.





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ويعمل هاتف Redmi K40 Pro، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 أو 8 جيجابايت، من نوع LPDDR5، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعتي 128 أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1، غير قابلة للتوسعة ببطاقات الذاكرة الخارجية.





ويشمل هاتف Redmi K40 Pro، على شاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، وبدقة عرض 2400×1080 بكسل، مع معدل تحديث عال للشاشة قدره 120 هرتزا في الثانية، مغطاة بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل.





وزودت شاومي هاتف Redmi K40 Pro، ببطارية صغيرة بسعة 4520 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB Type C، ويدعم الهاتف الذكي قارئ بصمة الإصبع ضمن زر الطاقة.





ويتوفر هاتف Redmi K40 Pro، للبيع في الأسواق الصينية، بثلاثة خيارات لونية هي: الأسود والأبيض والأزرق، مقابل سعر حوالي 434 دولار (أي ما يعادل 6 الآلاف و 800 جنيه مصري) لإصدار بسعة 6 + 128 جيجابايت، وبسعر 465 دولار (أي ما يعادل 7 الآلاف و 300 جنيه مصري)، لنسخة 8 + 128 جيجابايت، وبسعر 511 دولار (أي ما يعادل 8 الآلاف جنيه مصري) لطراز 8 + 256 جيجابايت.







