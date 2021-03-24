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تكنولوجيا

نينتندو تتعاون مع شركة بوكيمون لإنتاج ألعاب جديدة .. تفاصيل

الأربعاء 24/مارس/2021 - 12:02 ص
تعاون بين نينتندو
تعاون بين نينتندو و شركة بوكيمون لإنتاج ألعاب جديدة
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قسم التكنولوجيا
كشفت شركة "نينتندو" العريقة فى مجال ألعاب الفيديو عن تعاونها مع نظيرتها "نيانتيك" صاحبة تطبيق "بوكيمون جو" للهواتف الذكية، لتقديم هدية لأصحاب الهواتف الذكية تتضمن ألعابًا مصممة بتقنية الواقع المعزز لشخصيات "نينتندو" الشهيرة.

وبحسب موقع تك رادار التقني، سيكون هناك تطبيق يعتمد على شخصيات بوكيمون الشهيرة، حيث سيتم إطلاقه فى حدث مشترك بين الشركتين من العام الحالى.

وقال شيجيري مياموتو مبتكر "بويكمون" والكثير من شخصيات "نينتندو" الشهيرة مثل ماريو، "إن تقنية الواقع المعزز ستتيح لـ "نيانتيك" تجربة تقديم عالم افتراضي من هذه، ولكن سرًا بين المستخدمين".

وفى أكثر من مناسبة سابقة كشفت شركة ألعاب الفيديو العريقة عن توجهها بنقل شخصياتها الشهيرة من أجهزة ألعاب الفيديو التقليدية للهواتف الذكية، والدليل على ذلك إطلاق ألعاب مثل "سوبر ماريو ران" (2016) و"ماريو كارت تور" (2019).

جدير بالذكر أن تطبيق لعبة "بوكيمون جو" الذى ظهر فى عام 2016، حقق تحميلات جنت أكثر من مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي.
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