ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

لدمجه مع إكس بوكس .. مايكروسوفت تعتزم شراء تطبيق Discord بـ 10 مليارات دولار

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:05 ص
مايكروسوفت تعتزم
مايكروسوفت تعتزم شراء تطبيق Discord ب 10 مليارات دولار
Advertisements
ندى على
كشفت تقارير أن شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، تجرى محادثات لشراء تطبيق الدردشة Discord مقابل 10 مليارات دولار، وذلك للمنافسة فى سوق تطبيقات الدردشة. 

وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن مايكروسوفت قد أشارت إلى اهتمامها بالاستحواذ على شركة لوسائل التواصل الاجتماعى عندما كانت تجري محادثات لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك مقابل ما يصل إلى 30 مليار دولار.

وسيؤدي شراء تطبيق الدردشة Discord إلى منح مايكروسوفت إمكانية الوصول إلى 140 مليون مستخدم شهريًا وربطها بمنصة الألعاب Xbox إكس بوكس المملوكة لها. 

ويعتبر العديد من المحللين أن تطبيق Discord المشهور بين لاعبي الفيديو معروض للبيع بحوالي 10 مليارات دولار، حيث وفقا لوكالة بلومبرج تعد مايكروسوفت واحدة من المستحوذين المهتمين جدا بالتطبيق، وارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 1 ٪ بعد احتمالية شراء الشركة للتطبيق. 

ولدى تطبيق Discord قاعدة مستخدمين ضخمةحيث يمتلك حوالي 140 مليون مستخدم نشط شهريًا، و قترب هذا من نفس مستخدمي تطبيق تويتر البالغ عددهم 192 مليونًا شهريًا، وتجني الشركة الأموال عن طريق بيع الاشتراكات في خدمة متميزة تتيح لك تخصيص ملفك الشخصي وتحميل صور ومقاطع فيديوعالية الدقة مقابل اشتراكات مدفوعة. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل تطبيقات الدردشة البديلة لـ واتساب.. تعرف عليها

أخبار التكنولوجيا: تعرف على الهاتفين الأكثر مبيعا بالولايات المتحدة.. وتطبيقات يفضلها إيلون ماسك

ساحر البورصة.. 6 تغريدات لإيلون ماسك تتسبب في اضطراب الأسواق العالمية

أخبار التكنولوجيا.. مارك زوكربيرج يطلب من موظفيه إلحاق الأذى بشركة آبل.. وأخطاء شائعة تدمر بطارية اللاب توب

حول الكومبيوتر لجهاز XBOX.. السر لدى مايكروسوفت

ترشيحاتنا

السعودية .. مفتي المملكة يرفع الأذان من الجامع الكبير نيابة عن المؤذن .. فيديو

لدمجه مع إكس بوكس .. مايكروسوفت تعتزم شراء تطبيق Discord بـ 10 مليارات دولار

الصحة: لقاح كورونا بالمجان حتى الآن.. وتصنيع لقاح سينوفاك في مصر قريبا

في ذكرى وفاة المخرج حسين كمال .. قصة خلافه مع عبد الناصر بسبب فيلم

تخفيض على سعر هاتف Galaxy S21 Ultra .. تفاصيل

تربص وعناد غير مفهومين .. أزمة بين الأهلي وحسام البدري بسبب أيمن أشرف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقوة 750 حصان .. وحش سداسي العجلات بإطلالة JEEP .. صور

الحظ السيئ يفسد فرحة عروسين خلال حفل زفافها .. شاهد ما حدث

كيا تكشف النقاب عن أحدث إصداراتها k8 موديل 2021 .. صور