لدمجه مع إكس بوكس .. مايكروسوفت تعتزم شراء تطبيق Discord بـ 10 مليارات دولار

كشفت تقارير أن شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات، تجرى محادثات لشراء تطبيق الدردشة Discord مقابل 10 مليارات دولار، وذلك للمنافسة فى سوق تطبيقات الدردشة.





وبحسب شبكة CNBC الأمريكية فإن مايكروسوفت قد أشارت إلى اهتمامها بالاستحواذ على شركة لوسائل التواصل الاجتماعى عندما كانت تجري محادثات لشراء تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك مقابل ما يصل إلى 30 مليار دولار.





وسيؤدي شراء تطبيق الدردشة Discord إلى منح مايكروسوفت إمكانية الوصول إلى 140 مليون مستخدم شهريًا وربطها بمنصة الألعاب Xbox إكس بوكس المملوكة لها.





ويعتبر العديد من المحللين أن تطبيق Discord المشهور بين لاعبي الفيديو معروض للبيع بحوالي 10 مليارات دولار، حيث وفقا لوكالة بلومبرج تعد مايكروسوفت واحدة من المستحوذين المهتمين جدا بالتطبيق، وارتفعت أسهم مايكروسوفت بأكثر من 1 ٪ بعد احتمالية شراء الشركة للتطبيق.





ولدى تطبيق Discord قاعدة مستخدمين ضخمةحيث يمتلك حوالي 140 مليون مستخدم نشط شهريًا، و قترب هذا من نفس مستخدمي تطبيق تويتر البالغ عددهم 192 مليونًا شهريًا، وتجني الشركة الأموال عن طريق بيع الاشتراكات في خدمة متميزة تتيح لك تخصيص ملفك الشخصي وتحميل صور ومقاطع فيديوعالية الدقة مقابل اشتراكات مدفوعة.



