المسابقات تعلن عن قيمة اشتراك مسابقتى كأس مصر للشباب والسيدات .. مستند

كشفت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة سيد بخيت عن قيمة اشتراك الأندية فى بطولة كأس مصر للسيدات وكأس مصر للشباب مواليد ٢٠٠١.

وأخطرت إدارة المسابقات فى الجبلاية الأندية عبر خطابات رسمية الراغبة فى الاشتراك بالبطولتين بسداد اشتراك قدره ١٠٠٠٠ الاف جنية فى بطولة كأس مصر للسيدات و٥٠٠٠ آلاف جنية قيمة الاشتراك فى كأس مصر للشباب مواليد ٢٠٠١.

وحددت إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة يوم الخميس 29 ابريل الحالي موعدا لغلق باب الاشتراك في البطولتين.

وسبق أن أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اطلاق بطولتين جديدتين الموسم الحالي 2020-2021 على مستوى الكرة النسائية والشباب.

وينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للشباب من مواليد 2001 اعتبارا من الأسبوع الأخير لشهر مايو المقبل، مع السماح لكل فريق بإشراك 3 لاعبين أكبر من مواليد 2001 أو من المقيدين في الفريق الأول.

ورصد الاتحاد المصري جوائز مالية للبطولة قدرها 150 ألف جنيه للمركز الأول ومائة ألف جنيه للمركز الثاني وخمسين ألف جنيه للمركز الثالث.

كما ينظم الاتحاد بطولة كأس مصر للسيدات لأندية القسمين الأول والثاني الموسم الحالي، بجوائز مالية للمراكز الثلاثة الأولى قدرها مائة ألف وخمسة وسبعين وخمسين ألفا على الترتيب.

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