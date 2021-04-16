بعد تكليفات الرئيس بتطويرها.. العباسية أسسها الخديوي عباس لطلبة الكلية الحربية وسكنها جمال عبد الناصر

ضمن خطة استعادة القاهرة الجمالية والتاريخية ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الحكومة بتطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.

حي العباسية يعد من الأحياء الشهيرة في القاهرة، توجد به واحدة من أشهر الجامعات المصريّة، ألا وهي جامعة عين شمس ، ويصل الحي بين غرب القاهرة وشرقها، وكان مهدًا للمنشآت العسكرية مع مرور الزمن.

هل تخيلتُ يوما أن حي العباسية كان صحراء جرداء ثم تحول إلى حي الأثرياء، إذا فما هي حكاية العباسية.

لنعود بالزمن 173 عاما وقت ميلاد هذا الميدان والحي العريق الذي يعد من أشهر أحياء القاهرة الخديوية حيث وضع أساس الحي عباس حلمي الأول باشا والي مصر بعد وفاة الوالي الثاني إبراهيم باشا في عام 1848م وإستمرَ واليًا على مصر حتى عام 1854م .

لنعود أكثر إلى الوراء 504 سنوات شهد الحي موقعة الريدانية، والتى وقعت أحداثها عام 1517 بين جيش المماليك الذين كانوا يحكمون مصربقيادة طومان باي والسلطان العثماني، سليم الأول، والتي انتهت بإنتصار العثمانين وهزيمة المماليك.

سميت المنطقة بعد ذلك باسم الريدانية نسبة إلى ريدان الصقلي، أحد أفراد حاشية الخليفة الفاطمي، العزيز بالله، وظلت صحراء جرداء حتى تغيرت الامور بعد هزيمة المماليك فيها ودخول العثمانيين منها للقاهرة، بعدها أهملت هذه المنطقة، ثُم تغير اسمها إلى الحصوة، حتى أعاد اكتشافها الخديوي عباس الأول ثالث حكام أسرة محمد علي .

الخديوي عباس الأول قرر تشييد ثكنات عسكريّة للجيش المصري على حافة الصحراء ووضعَ أسُس حي العباسية وشجع الناس على تعمير هذه المنطقة عن طريق منح الأراضي وتشييد مستشفى ومدرسة وقصر.

واستكمل بعده سعيد باشا فقد كانَ عباس يميل للعزلة و إختار أن يبني قصوره في المناطق الهادئة فقام ببناء قصرًا ضخمًا في العباسية و لذلك سمي حي العباسية بهذا الاسم .

وفي عهد إسماعيل باشا أنشأ عدة مدارس عسكريّة فيها ونقلَ إليها مدرسة الضباط «المدرسة الحربية» لكّي يُسهلّ على التلاميذ القيام بالتمرينات الحربية وضرب النار في الخلاء.



أما عن حكاية العباسية مع مستشفى الأمراض العقلية، فبعد عهد الخديوي إسماعيل أطلق عليه حي مستشفى المجاذيب حيث أنشأ فيها السراى الصفراء حينها ، «مستشفى الأمراض العقلية حاليا» لأن تلكَ المنطقة كانت تتميز بهواء صحى نقى وجو هادئ للمرضى ، ثُم إحترقت هذه السراى وأعاد بناءها الخديو توفيق وعُرفَت من وقتها باسم سراى المجاذيب.



وفي خمسينيات القرن الماضي بعد ثورة يوليو 1952 م احتفظت الثورة بمقار الجيش الإنجليزى وخصصتها لوزارة الدفاع حيثُ يوجد في دائرة العباسية مقر وزارة الدفاع ومبنى الكلية الفنية والمعهد الفنى للقوات المسلحة وجميع الهيئات والإدارات والنوادى التابعة للجيش وإختارَ الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الإقامة بها في منزل كان يخص ناظر المدرسة العسكرية ثم باتت مقصدًا لآلاف الأسر من كل الطبقات إستوطنوا هذا الحى.



من أبرز الشخصيات التي سكنت في هذا الحي العريق جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وكانا يسكنان في شارع غرب القشلاق ثم سكن جمال عبد الناصر في شارع الجلالى قبيل الثورة والفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان الجيش المصري وهو من مواليد العباسية والفريق محمد صادق وزير الدفاع الأسبق.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس".

ووجه الرئيس بتطوير منطقة مستشفيات جامعة عين شمس وإعادة تخطيطها بالكامل، وذلك في إطار انشاء المدينة الطبية لجامعة عين شمس، مع توفير المخصصات المالية اللازمة لهذا المشروع الحيوي الذي سيخدم الآلاف من المرضى، وكذلك تطوير المحاور الرئيسية الخاصة بمنطقة وميدان العباسية للقضاء على الكثافات المرورية بها وتيسير حركة التنقل على طلاب الجامعة وكذلك المواطنين.



