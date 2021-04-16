عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ٢ طن دواجن فاسدة بكفر الشيخ

دواجن فاسدة
دواجن فاسدة

 

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

أسفرت تلك الحملات عن ضبط (2 طن "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية ، ويُشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ، وتشكل خطراً على الصحة العامة) .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن "بدون ترخيص") بمحافظة كفر الشيخ.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

حملات تموينيه اخبار الحوادث

موضوعات متعلقة

التموين: سعر أردب القمح يكون وفقا لنظافته.. فيديو

ترشيحاتنا

جالاتا سراي يجهز عرضا لضم أفشة من الأهلي

تعرف على أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلي اليوم 16-4-2021

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 16 -4- 2021

مستشار ملك البحرين ينعي الكاتب الصحفي مكرم محمد ‏أحمد

تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم الجمعة

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات اليوم الجمعة 16-4-2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

موجود في كل منزل.. اكتشاف مادة طبيعية تعالج الاكتئاب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

أخبار الرياضة.. شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة.. جالطا سراي ينوى شراء نجم الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ