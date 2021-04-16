عقب مصطفي محمد ..جالطا سراي ينوي تقديم عرضا رسميا لضم نجم الأهلي

كشفت بعض التقارير التركية عن رغبه مسؤولي جالطا سراي التركي في ضم محمد مجدي قفشه نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية .



وأكدت صحيفة " الصباح " التركية أن مسؤولي جالطا سراي كشفوا عن اعجابهم بـ قفشه خلال فترة متابعه مصطفي محمد نجم الزمالك لضمه



وأضافت الصحيفة ان الاهتمام بـ قفشه زاد كثيرا عقب فسخ التعاقد مع المغربي يونس بلهندة خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة ان النادي التركي ينوى تقديم عرض رسمي لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية .



وكشف التقرير ان قفشه سجّل 3 أهداف وصنع 7 في 19 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الحالي بالإضافة لكونه صاحب هدف التتويج بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي في مرمي الزمالك.

