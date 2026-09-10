بسبب خلافات زوجية .. مصرع سيدة ألقت نفسها من سطح منزلها بظروف غامضة بأسيوط

أقدمت سيدة في العقد الثالث من عمرها على التخلص من حياتها، وألقت بنفسها من الطابق الخامس في منزلها بقرية الواسطى التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط ، بسبب خلافات أسرية لظروف غامضة ولقيت مصرعها في الحال، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان اللواء حازم زين مدير أمن أسيوط ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة الفتح ، بمصرع سيدة بعد سقوطها من سطح عقار بقرية الواسطى .

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، بالفحص تبين أن السيدة "أمل .س.خ"32 سنة ألقت بنفسها من سطح منزلها بالطابق الخامس ولقيت مصرعها

ودلت التحريات الأولية أن خلافات أسرية بين السيدة وأهل زوجها بصفة دائمة وتوجهت لسطح المنزل وألقت بنفسها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها، فيما لازالت التحقيقات جارية لاستكمال فحص ملابسات الواقعة.