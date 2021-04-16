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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل القطايف باللحمة المفرومة والجبنة

قطايف بالجبنة
قطايف بالجبنة

اذا كنتي تحاولين تقديم القطايف بشكل مختلف نقدم لكي  طريقة عمل قطايف بحشوات مختلفة 

 

قطايف باللحمة المفرومة

المقادير
2/1 كيلو قطايف
500 جرام لحم مفروم
1 حبة بصلة متوسطة مفرومة ناعم
2/1 كوب بقدونس مفروم
زيت للقلي
2 ملعقة كبيرة زيت نباتي
2/1 ملعقة صغيرة ثوم مدقوق
3-2 ملعقة كبيرة طحينة
1 ملعقة صغيرة خل
2/1 ملعقة صغيرة كسبرة جافة ومطحونة

طريقة عمل قطايف باللحمة المفرومة
تخلط الطحينة مع الخل و الكسبرة و 2-3 ملعقة كبيرة ماء و تمزج جيداً في وعاء صغير، توضع ملعقتي زيت والبصل فى إناء توسط على نار متوسطة ويحمر البصل حتى يصفر، يضاف اللحم والملح والفلفل والقرفه ويقلب جيداً، تخفض النار ويغطى الإناء ويترك لمدة 10 دقيقة.
يرفع الإناء من على النار ويضاف البقدونس و مزيج الطحينة و يقلب جيداً، يوضع 1-2 ملعقة صغيرة من حشو اللحم فى وسط قطعة القطايف وتغلق لتشكل نصف دائرة ثم تضغط من الجوانب بالأصابع جيداً حتى تلصق، سخن الزيت على نار عالية، وتقلى القطايف حتى تصبح ذهبية اللون ثم تصفى، وتقدم فوراً

 

قطايف بالدجاج والجبن الشيدر

المقادير
قطايف
قطع دجاج مسلوقة ومفتتة
بصل مفروم
فلفل رومي الوان شرائح
بقدونس مفروم
زيت

 

طريقة عمل قطايف بالدجاج والجبن الشيدر

ضعي الزيت في مقلاة وضعي البصل وقلبيه لمدة دقيقة، ثم ضعي الفلفل وقلبيه مع البصل جيداً إلى أن ينضج البصل، ثم ضيفي قطع الدجاج وقلبيها جيداً مع البصل والفلفل، احضري القطايف وضعي في منتصفها الحشوة ولفيها على حسب رغبتك، احضري جبنة شيدر مربعات وضعي قطع منها فوق القطايف وادخليها الفرن إلى أن تذوب الجبنة، وتقدم ساخنة وبالف هنا
 

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