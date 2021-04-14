القطايف النية تثير الجدل علي السوشيال ميديا

تعد القطايف هي احدي حلويات شهر رمضان التي لايخلو بيت منها بحشواتها المختلفة ، كما توجد طرق مختلفة لعمل القطايف واخرها كانت القطايف النية .

حيث تداول مستخدمو الفيسبوك طريقة جديدة للقطايف اثارت الجدل علي السوشيال ميديا واصبحت تريند لحلويات رمضان في اول ايام الشهر

ونشر البعض صورة لصحن من القطايف النية محشوه نوتيلا ومهلبية بالمكسرات ، وكانت المفاجأة ان الكثير من البيوت المصرية يقدمون القطايف بحشوات مختلفة دون قليها في الزيت .

وبالرغم من انها طريقة يعرفها الكثير لكن اعترض الكثير علي هذه الطريقة مما اثارت الجدل علي صفحات السوشيال ميديا وكانت ابرز التعليقات الغير متقبلة فكرة تناول القطايف النية " كفاية تأليف واخرون كفاية اختراعات .

في حين انبهر اخرون وأكدوا علي تجربتها حيث انها القطايف النية تشبه عجينة البان كيك