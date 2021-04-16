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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر تسجل 837 إصابة و41 وفاة جديدة بكورونا.. وأمريكا تفرض عقوبات على روسيا بسبب التدخل في الانتخابات.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

السيسي: يجب تسوية قضية سد النهضة لتفادي تأثيرها السلبي على المنطقة بالكامل
واشنطن تتعهد بالعمل مع بغداد وأربيل لمحاسبة مهاجمي القاعدة العسكرية
الولايات المتحدة تحمّل ميليشيا الحوثي مسؤولية الحرب في اليمن
الولايات المتحدة تطلب سحب القوات الإريترية من إثيوبيا


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 837 إصابة و41 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 837، مقابل 831 في بيانات الأربعاء، ليصل العدد الإجمالي إلى 213798 حالة.

ونقلت "الأنباء" عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن هناك ضرورة لتسوية قضية سد النهضة "لتفادي تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل"، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان أعلنت استهداف مطار أربيل الدولي  بطائرة مسيرة تحمل مادة الـ TNT، مشيرةً إلى أنه بعد التحقيق تبين استهداف  مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار، ولم يوقع الانفجار أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني.

وذكرت "الجريدة" أن الولايات المتحدة تعهدت بالعمل مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق، لمحاسبة الذين كانوا وراء هجوم على قاعدة أربيل الجوية.

وأفادت "القبس" بأن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد قالت إن المتمردين الحوثيين يتحملون القسم الأكبر من المسؤولية في القتال في اليمن.

وقالت "الوطن" إن جرينفيلد طالبت أيضًا بانسحاب فوري للقوات الإريترية من إثيوبيا، مضيفة: "نحن مذعورون من المعلومات التي تتحدث عن عمليات اغتصاب وسواها من أشكال العنف الجنسي"، في وقتٍ كانت الأمم المتحدة قد نبّهت مجلس الأمن إلى أنّ الجيش الإريتري لم يُغادر إقليم تيجراي الإثيوبي، خلافًا لما كان قد أعلِن في مارس.

دوليًا، نقلت "الأنباء" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قوله إن واشنطن وموسكو تبحثان إمكانية إجراء قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على أن الاتصالات بينهما حيوية، وأنه حان الوقت لخفض التصعيد.

وأضاف  في أعقاب فرض الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات الواسعة على روسيا: "في وقت سابق من هذا الأسبوع تحدثت مع الرئيس الروسي بوتين حول طابع علاقاتنا والعلاقات بين دولتينا. كنت نزيها وأبديت احتراما، الحديث كان نزيها ومبنيا على الاحترام".

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