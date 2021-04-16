توقعات الأبراج الجمعة 16 - 4 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الجمعة الموافق 16-4-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم لإقامة حوارات بناءة وممتعة مع من حولك.

عاطفيا: عطارد في برجك ويساعدك ذلك على اختيار كلمات مؤثرة تقربك ممن تحب.

برج الثور

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني وعليك اليوم أن تنظم نفقاتك وأفكارك، وحاول أن تقتصد وتعتني بخطواتك وحساباتك.

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك أن تنتبه لأقوالك كي لا تفقد أشخاصا يدعمونك بإخلاص.

برج الجوزاء

عاطفيا: القمر في برجك يجعلك متألقا ويمنحك كل السحر والحيوية والجاذبية

مهنيا واجتماعيا: تستطيع اليوم أن تستدعي طاقتك الإيجابية وتمد من حولك بالقوة والحماس.

برج السرطان

عاطفيا وصحيا: القمر في منزل الصحة ويجب أن تتذكر أن لبدنك عليك حق، واليوم مناسب للاهتمام بصحتك، ومن المهم ألا تتكلم عن أخبارك الشخصية.

مهنيا وماليا: ينصحك الفلك أن تعمل في صمت، وأن تمضي نحو أهدافك بحذر وتدرس جيدا كل خطوة.

برج الأسد

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء واليوم مناسب للمشاركة والتسلّح بالأحباب والرفاق.. تذكّر أن الاتحاد قوة.

مهنيا: تتحمّل المسئولية وتنجز أعمالك بجدية.. تفكّر وتخطط وتتطور.

برج العذراء

عاطفيا واجتماعيا: المريخ والقمر معاكسان.. يجب ألا تتسرع في انفعالاتك وردودك مهما كانت الاستفزازات.

مهنيا: القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تعمل بجدية وأن تتجنب المواجهات واحمِ نفسك من الأخطاء والمكائد.

برج الميزان

عاطفيا وعائليا: تناغم القمر مع زحل يخفف عنك الهموم وتتيسر الأمور.

ماليا ومهنيا: القمر في منزل الحظ يمدك بحسن التمييز وبالحدس والبصيرة الثاقبة، فقط لا تتسرع في توقيع الأوراق وانتبه لحقوقك.

برج العقرب

مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات ويجعلك ذلك تضبط قراراتك وتخطط جيدا وتتمكن من إثبات قدرتك على إنجاز مشاريع طموحة.

عاطفيا: رغم الضغوط، تنجح اليوم في الاقتراب ممّن تحب، وقد تدفعك الأفلاك لبناء علاقة عاطفية على أسس سليمة.

برج القوس

مهنيا وعائليا: القمر في مواجهة برجك.. يجب أن تنتبه لحقوقك وأن تعمل بدقة تفاديا للأخطاء ولا تستسلم للعصبية كي لا تقطع أواصر المحبة.

عاطفيا: سواء كنت متزوجا أو مرتبطا لا تدع الهموم تربكك وتفسد عليك حياتك الخاصة.

برج الجدي

مهنيا وصحيا: القمر في المنزل السادس يساعدك اليوم على اتخاذ قرارات سليمة ويدفعك لتنظيم جهودك ووقتك جيدا.

عاطفيا واجتماعيا: فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وطاقة عاطفية.. عموما تتصرف بكياسة، وينصحك الفلك بالتواجد مع من تجد سعادتك م

برج الدلو

عاطفيا: رغم الضغوط والخلافات، القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات عاطفية حلوة وتفاهم واليوم فرصتك للإصلاح والعيش بسعادة.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم.. تبدو أكثر نشاطا وحماسا وتحصل على التقدير.

برج الحوت

عاطفيا وعائليا: الأجواء من حولك مشدودة ولكي تُحل يجب أن ينشغل كل شخص بواجباته.

مهنيا واجتماعيا: القمر في وضع معاكس وعليك أن تتجنب الدخول في حوارات شائكة قد تؤدي لصدام.