مي حلمي: ندمانة إني رجعت لـ محمد رشاد ولم أشتم والدته

كشفت الإعلامية مي حلمي، لأول مرة السبب الحقيقي لإلغاء فرحها الأول، مؤكدا أن هناك شائعات كثيرة خرجت في هذه المرحلة الصعبة من حياتها.

وقالت حلمي، في حوارها مع الإعلامية أيناس الدغيدي، مقدمة برنامج شيخ الحارة والجريئة، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء اليوم الجمعة، إنه ما يتردد بأنني شتمت أم العريس لما رفض يمضي على القائمة أمر غير صحيح تماما، متابعة أنه :"محصلش الكلام ده، وهو اللي سبني في الفرح، والفرح باظ".

وتابعت الإعلامية، أنه :"بعد كده رجعت لها وجيت على كرامتي"، لافتة إلى أنها ندمانه على عودتها له بعد كل ما حدث.

وأكدت أن ما يتردد بشأن أنها أجهضت حملها وخسرت تؤم وقت اختلافات مع خطيبها، قائلة :"محصلش الكلام ده".

وأضافت حلمي، أنه :"محصلش الكلام ده وسقط حملي بشكل طبيعي، وبطريقة خارجة عن أرادتي، وللأسف حرمت أن أكون أم بعد ذلك، ومش هقدر أتكلم في الموضوع ده أوي ، وتفاصيل كتيرة تخص طرف تاني"، لافتة إلى أن كرمتها شيء مهم جدا بالنسبة لها.

وتابعت الإعلامية مي حلمي: "محافظتش على كرامتي ومش هبقى أم بعد كده".