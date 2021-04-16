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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لو حد فيهم مش متجوز هجوزه.. مي حلمي لـ"شيخ الحارة": 4 لاعبين طلبوا إيدي

مي حلمي
مي حلمي

كشفت الإعلامية مي حلمي، عن طلب 4 لاعبين كرة قدم، الزواج بها، وذلك أمر طبيعي لعملها بمجال الإعلام الرياضي، قائلة: "4 لاعبين كرة طلبوا الزواج مني، وده طبيعي، وأنا مذيعة كرة، وبيعرضوا الزواج عليا.. ولو حد فيهم مش متجوز؛ هتجوزه".


وأضافت مي حلمي، خلال حوارها مع المخرجة إيناس الدغيدي، ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك مسئول من نادي الزمالك حذرها من التعامل بطريقة سيئة مع ابنه، كما أن هناك شخص ابن مسئول، كان ينقل صورة سيئة عنها لنادي الزمالك، متابعة: "هددني وشتمني، واتعمل ليا صور مُخلة متركبة".
 

وأشارت مي حلمي، إلى أنها تلقت عرضا للعمل بقناة الزمالك، لكنها رفضت، مؤكدة أنها من جمهور الأهلي، وترفض العمل بالقلعة البيضاء لانتمائها للنادي الأهلي كمشجعة.

أخبار التوك شو اليوم مي حلمي شيخ الحارة شيخ الحارة والجريئة ايناس الدغيدى

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