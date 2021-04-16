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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجم الأهلي السابق يدخل في نوبة بكاء على الهواء

صدى البلد

دخل نجم النادي الأهلي والإسماعيلي السابق، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، في وصلة بكاء شديدة على الهواء عند تذكره والده ولحظات وفاته.

 

وقال المصري خلال حواره مع الإعلامي محمد موسي مقدم برنامج "خط أحمر" والمذاع عبر قناة "الحدث اليوم"،:" ، والدي كان صديقي وتجمعني بع علاقة طيبة جدا ولم يعترض على لعبي لكرة القدم، وسافر الممكلة العربية السعودية ظل بها لمدة 10 سنوات للعمل، وحرصت على التوزان بين دراستي في كلية التجارة جامعة عين شمس وممارسة الرياضة.

 

وأردف:" والدي توفي في منزلي ووصاني بوالدتي، وأبويا كان حنون وتعلمت منه الكثير وبعد وفاتي والدى وأخدت والدتي تعيش معايا واتوفت أيضا في بيتي.. عند ما بتصل لسن معين بتحتاج أولادك يكونوا في ضهرك عشان يراعوك.

 

استطرد حمادة المصري، "والدتي فيها شبه كبير من الفنانة للبلبة ووالدي شبه الفنان أحمد مظهر، مضيفا: "والدتي تحملت الكثير من المتاعب أثناء تربيتي أنا وأخواتي وكنا مطيعين في ظل سفر والدي للعمل بالخارج.. وشقيقي لعبت دور كبير جدا في حياتي بعد وفاة والدي".

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