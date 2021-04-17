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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميحة أيوب وسهر الصايغ عنوان للوحدة الوطنية في خامس حلقات "الطاووس"

مسلسل الطاووس
مسلسل الطاووس

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "الطاووس"، تصاعد الأحداث بشكل مثير ومشوق، والتي كانت بدايتها مع ذهاب أمنية"سهر الصايغ"، إلي المحامي كمال الأسطول"جمال سليمان"، لكي يقوم بالدفاع عنها ضد هولاء الشباب أبناء أصحاب النفوذ والذين قاموا بالاعتداء عليها واغتصابها، وبالفعل يذهبا إلي الشهر العقاري ويتولى مهمة الدفاع عنها في جميع القضايا خلال الفترة المقبلة، ويقوم كمال برفع دعوة ضد مرتكبي واقعة الاعتداء عليها ويتقدم ببلاغ للنائب العام.


كما يطلب كمال الإسطول من جارته وصديقته المسيحية ماتيلدا الشخصية التي تقدمها "سميحة أيوب"، أن تعيش أمينة معها في المنزل، وترحب جدا بهذا الأمر.


وفي لافته رائعة من قبل المخرج رؤوف عبد العزيز، عن الروح الوطنية والوحدة الوطنية بين الهلال والصليب، قدم لنا كلا من سيدة المسرح العربي سميحة أيوب وسهر الصايغ، مشهد بديع يعبر عن مدى علاقة الحب والتلاؤم بين الهلال والصليب، من خلال ما فعلته ماتيلدا"سميحة أيوب"، عندما قامت بالذهاب الي السوق وإحضار" سجادة صلاة" وإسدال لأمنية، من أجل الصلاة، بل والذهاب إلى أخذ "الصليب" من مكانة في غرفة امينة" سهر الصايغ" وهو ما ترفضه تماما، في مشهد أقل من يقال عنه أنه بديع، استطاع من خلاله المخرج أن يعبر لنا عن مدى روح المحبة في مصر بين المسلم والمسيحي بشكل بسيط وسلسل.


يشار إلي أن مسلسل الطاووس، بطولة النجم جمال سليمان، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ، هبة عبد الغني، ومها نصار، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، والفنانة الشابة فرح الزاهد، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

جمال سليمان رانيا محمود ياسين فرح الزاهد محمود ياسين مسلسل الطاووس رؤوف عبد العزيز المخرج رؤوف عبد العزيز هبة عبد الغني مها نصار الطاووس

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