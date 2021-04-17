بنت السلطان الحلقة 5.. روجينا تتورط في قضية جديدة

تورطت عزة القباري التي تقوم بدورها روجينا بطلة مسلسل بنت السلطان في قضية جديدة بعد عودتها إلى الإسكندرية في الحلقة 5، بعدما تمكنت من الهرب من ماضي شبيهتها منار في القاهرة.

تفاصيل حلقة بنت السلطان

بعدما قفزت عزة في النيل هربا من أهل زوج منار المقتول، أنقذها صياد وطلبت منه مساعدتها للعودة إلى الإسكندرية هربا من أزمات منار في القاهرة، معتقدة أن لديها أموال تخلصها من مشكلتها مع المعلم حمو الذي يقوم بدوره باسم سمرة.

عادت عزة إلى الإسكندرية لتفاجيء بأن حمو يقيم عزاء لها معتقدا أنها هي من رمت نفسها أمام القطار في الحلقة الأولى، وقرر استغلال سيدة أخرى لإقناع المأذون بتذويجه منها لشدة حبه لها ورغبته في ارتباط اسمها باسمه حتى بعد وفاتها.

قابلت عزة ميدو خطيبها السابق الذي يقوم بدوره حسن أبو الروس، ويفاجيء بأنها على قيد الحياة، ويخبرها أن الشرطة تبحث عنها في قضية المخدرات التي لفقتها لها زوجة حمو لإبعادها عن زوجها.

يبحث شقيق منار وحبيبها أحمد مجدي عن عزة معتقدين أنها صاحبة الشخصية المنتحرة، وتظل البطلة في حيرة من أمرها حول مستقبلها في ظل كل هذه المشكلات.