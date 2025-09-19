قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
برلمان

قانون التأمين الموحد يفتح الباب أمام مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية بشروط

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

يستهدف قانون التأمين الموحد تعزيز جاذبية السوق المصري أمام الشركات العالمية ودعم صناعة التأمين، حيث سمح بإنشاء مكاتب تمثيل للشركات الأجنبية العاملة في مجالات التأمين وإعادة التأمين والخدمات المرتبطة بهما، وفق ضوابط محددة وإشراف مباشر من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفي هذا السياق نص القانون على منح الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في مصر للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة والخدمات المرتبطة بهم للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

ويكون ذلك بعد أداء رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد وفق طرق السداد المقررة قانونًا، جاء ذلك وفقا للمادة 113.

ويقتصر غرض عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج والمساهمة في تذليل المشاكل والصعوبات وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلى.

وتجدد تلك الموافقة سنوياً مقابل رسم مقداره ألف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري، يسدد فق طرق السداد المقررة قانونًا.

وتخضع تلك المكاتب لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة حق الاطلاع في أي وقت على الدفاتر والسجلات الخاصة بها وطلب ما تراه من البيانات والمستندات التي تحقق أغراض الإشراف والرقابة عليها.

ويجب على تلك المكاتب أن تخطر الهيئة بأي تعديلات تطرأ على بياناتها المسجلة لدى الهيئة.

وفى حالة مخالفة أي من تلك المكاتب لأي من شروط وضوابط الهيئة يتم إنذارها بالمخالفة وطلب إزالتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إنذارها، فإذا لم تتم إزالتها يتم شطبها من السجل بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتلتزم تلك المكاتب بإخطار الهيئة عند إغلاقها المكتب سواء بصورة مؤقتة أو نهائية.

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

المدن الجامعية بحلوان 2025

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية في حلوان 2025

جانب من الفاعليات

افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير حرم جامعة القاهرة وتجديد النصب التذكاري لشهدائها

جانب من الفاعليات

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 59 والثالثة بنظام الساعات المعتمدة

بالصور

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

