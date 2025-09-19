سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بسرقة مبلغ مالي من صندوق التبرعات الخاص بأحد المساجد بمحافظة القاهرة.

وبالفحص، تبيّن أنه لم ترد أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن جهود البحث والتحري أسفرت عن تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل – له معلومات جنائية – ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب السرقة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، كما أرشد عن المبلغ المالي المستولى عليه، وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.