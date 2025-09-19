قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدويري: اجتياز حماس للحدود المصرية في 2008 خطأ فادح لا مبرر له

عبد الخالق صلاح

قال اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، إن اجتياز الحدود المصرية من قِبل حركة حماس وبعض الفصائل الفلسطينية في 25 يناير 2008 كان تطورًا سلبيًا للغاية في مسار العلاقات بين مصر وحماس.

وأضاف الدويري خلال لقاء خاص ببرنامج "الجلسة سرية" مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، على قناة "القاهرة الإخبارية": "في رأيي، لم يكن هناك أي مبرر لهذا الاجتياز، الذي كنا نتابعه قبل حدوثه، قد كُلّفت شخصيًا قبل أيام من الواقعة بتوجيه رسالة تحذيرية إلى قيادات حماس، مفادها أننا نرصد تكتلات وتحركات تشير إلى محاولة اختراق للحدود، ونصحناهم بعدم الإقدام على هذه الخطوة."

وتابع: "لكن من الواضح أن هناك قرارًا قد اتُخذ بالفعل من جانبهم، وهو قرار خاطئ بنسبة 100%، وتم اتخاذه تحت مبررات غير منطقية، أبرزها الحديث عن وجود حصار."

وأوضح الدويري: "لم يكن هناك حصار على غزة بالشكل الذي تم الترويج له، لأن معبر رفح – رغم كونه مخصصًا للأفراد – كانت مصر تستخدمه لتمرير العديد من المساعدات، خاصة الطبية والغذائية، كما كانت هناك علاقات قائمة بين حماس والتجار الإسرائيليين، وكانت حركة التجارة بين غزة وإسرائيل نشطة إلى حد كبير."

وتابع بالقول: "ما حدث لم يكن له مبرر سوى محاولة خلط الأوراق في توقيت حساس."

