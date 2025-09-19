تقارير إعلامية: النزوح يتواصل والاحتلال يوسع هجماته نحو تل الهوا وشارع النفق

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في النصيرات، يوسف أبو كويك، أنّ الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ما زالت كارثية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد القصف على مختلف المناطق.

وأوضح في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ صورتين تهيمنان على المشهد حاليًا: الأولى تتعلق بحركة النزوح المتواصلة نحو المحافظة الوسطى وخان يونس، والثانية ترتبط بالتقدم الإسرائيلي على الأرض والدفع بالمزيد من الآليات والمجنزرات في محاور عدة، أبرزها منطقة تل الهوا وشارع النفق.

وتابع، أنّ جيش الاحتلال واصل خلال ساعات الليل قصف مدينة غزة بالمدفعية، وكان من أبرز التطورات استهداف وسط مخيم الشاطئ بقذائف مدفعية، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين.

وأشار إلى أنّ عشرات الآلاف من السكان ما زالوا يقيمون داخل المخيم رغم اقتراب الآليات الإسرائيلية من تخومه الشمالية الغربية، لافتًا إلى تمركز القوات أيضًا عند أطراف حي الشيخ رضوان ومنطقة مفرق الصاروخ.

وذكر، أنّ الاحتلال عمد إلى تفجير عدة آليات مفخخة في محيط شارع النفق وحي تل الهوا، ما أحدث انفجارات قوية دوّت لمسافات بعيدة، ووصلت شظاياها إلى الأطراف الشمالية من الحي، كما طال القصف محيط شارع الجلاء، أحد أبرز شوارع المدينة الحيوية الذي يفصل بين شرق غزة وغربها، ويربط عدة أحياء سكنية مركزية مثل الشيخ رضوان والرمال والسرايا.

وذكر، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الضغط على سكان مدينة غزة لدفعهم نحو النزوح باتجاه الجنوب عبر شارع الرشيد الساحلي، رغم تعطل حركة السير بشكل متكرر بسبب الازدحام وتعطل المركبات المحمّلة بالنازحين ومقتنياتهم الأساسية.

وأكد أنّ الاحتلال استهدف أيضًا منطقة المواصي، التي يصفها بـ"المنطقة الإنسانية الآمنة"، حيث قصفت طائراته خيمة للنازحين، ما أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة آخرين نُقلوا إلى مشفى ناصر بعد تلقي الإسعافات الأولية في النقاط الميدانية.

