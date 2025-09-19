قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقارير إعلامية: النزوح يتواصل والاحتلال يوسع هجماته نحو تل الهوا وشارع النفق

ارشيفية
ارشيفية
عبد الخالق صلاح

أكد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في النصيرات، يوسف أبو كويك، أنّ الأوضاع الميدانية في قطاع غزة ما زالت كارثية، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيد القصف على مختلف المناطق.

وأوضح في تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ صورتين تهيمنان على المشهد حاليًا: الأولى تتعلق بحركة النزوح المتواصلة نحو المحافظة الوسطى وخان يونس، والثانية ترتبط بالتقدم الإسرائيلي على الأرض والدفع بالمزيد من الآليات والمجنزرات في محاور عدة، أبرزها منطقة تل الهوا وشارع النفق.

وتابع، أنّ جيش الاحتلال واصل خلال ساعات الليل قصف مدينة غزة بالمدفعية، وكان من أبرز التطورات استهداف وسط مخيم الشاطئ بقذائف مدفعية، ما أدى إلى إصابة ستة مواطنين.

وأشار إلى أنّ عشرات الآلاف من السكان ما زالوا يقيمون داخل المخيم رغم اقتراب الآليات الإسرائيلية من تخومه الشمالية الغربية، لافتًا إلى تمركز القوات أيضًا عند أطراف حي الشيخ رضوان ومنطقة مفرق الصاروخ.

وذكر، أنّ الاحتلال عمد إلى تفجير عدة آليات مفخخة في محيط شارع النفق وحي تل الهوا، ما أحدث انفجارات قوية دوّت لمسافات بعيدة، ووصلت شظاياها إلى الأطراف الشمالية من الحي، كما طال القصف محيط شارع الجلاء، أحد أبرز شوارع المدينة الحيوية الذي يفصل بين شرق غزة وغربها، ويربط عدة أحياء سكنية مركزية مثل الشيخ رضوان والرمال والسرايا.

وذكر، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل الضغط على سكان مدينة غزة لدفعهم نحو النزوح باتجاه الجنوب عبر شارع الرشيد الساحلي، رغم تعطل حركة السير بشكل متكرر بسبب الازدحام وتعطل المركبات المحمّلة بالنازحين ومقتنياتهم الأساسية.

وأكد أنّ الاحتلال استهدف أيضًا منطقة المواصي، التي يصفها بـ"المنطقة الإنسانية الآمنة"، حيث قصفت طائراته خيمة للنازحين، ما أسفر عن استشهاد طفلين وإصابة آخرين نُقلوا إلى مشفى ناصر بعد تلقي الإسعافات الأولية في النقاط الميدانية.
 

يوسف أبو كويك الاحتلال القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة أرشيفية

الإجازة خلصت.. عودة الطلاب لمدارسهم غدا وهذه خريطة العام الدراسي الجديد

حالة الطقس

الأمواج 4 أمتار.. الأرصاد تحذر: ابتعدوا عن الشواطئ حتى هذا الموعد

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

المدن الجامعية بحلوان 2025

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية في حلوان 2025

جانب من الفاعليات

افتتاح المرحلة الأولى لمشروع تطوير حرم جامعة القاهرة وتجديد النصب التذكاري لشهدائها

جانب من الفاعليات

كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 59 والثالثة بنظام الساعات المعتمدة

بالصور

ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

سقوط بلكونة من عمارة 6 أدوار بالزقازيق

جانب من الحادث
جانب من الحادث
جانب من الحادث

رولز رويس تبهر العالم بسقف سيارة خيالي

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

عودة المدارس .. 7 خطوات سحرية لإعادة نوم الأطفال في مواعيد منتظمة

نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة
نصائح لإعادة تنظيم نوم الأطفال قبل المدرسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد