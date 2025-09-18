نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يسيطر على نحو 80% من قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال نتنياهو: حماس لا تزال في أكبر معاقلها مدينة غزة".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موجها حديث لحركة حماس، ستكون هناك مفاجآت لكم ، وذلك خلال المؤتمر الوطني للقناة الرابعة عشرة الإسرائيلية مساء اليوم الخميس.

كما تناول نتنياهو موضوعات تطبيق السيادة، والهجوم على معبر اللنبي، والمناورة في غزة، والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وخلال المؤتمر، دعا الحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تطبيق السيادة في الضفة الغربية وغور الأردن.

أوضح رئيس وزراء الاحتلال كيف تختلف المناورة هذه المرة عن المرات السابقة: قائلا "نحن نسيطر على أراضٍ في قطاع غزة ونحميها، حوالي 80% منها في أيدينا. لا تزال حماس في معقليها الأخيرين، ومدينة غزة هي أكبرهما - إنهم في خوف".