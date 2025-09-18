محلل فلسطيني: إسرائيل تمارس إبادة جماعية في غزة وتسعى لإنهاء الوجود الفلسطيني

اتهم الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إسرائيل بتنفيذ مشروع ممنهج منذ عقود يهدف إلى دفع الفلسطينيين للهجرة خارج قطاع غزة، مؤكدًا أن أي رواية تخالف ذلك "هي محض أكاذيب".

وقال التلولي، خلال لقائه في برنامج الحياة اليوم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن ما تشهده غزة من عدوان متواصل منذ عامين يُعد "عملية إبادة جماعية مكتملة الأركان"، مشددًا على أن الاحتلال يسعى للسيطرة على القطاع بالقوة وإنهاء الوجود الفلسطيني فيه بشكل نهائي.

ووصف التلولي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "شخص مهووس بالسلطة وتصريحاته مليئة بالغرور والتحدي"، لافتًا إلى أن الأخير يحظى بدعم أمريكي غير مشروط، رغم ما تعانيه الولايات المتحدة من أزمات سياسية داخلية وانقسامات مجتمعية حادة.

و أشار التلولي إلى أن إسرائيل، رغم تنفيذها لخططها العدوانية في غزة، إلا أنها "تخسر كثيرًا على الساحة الدولية"، حيث تتزايد عزلتها تدريجيًا وتتراجع صورتها أمام الرأي العام العالمي، في ظل تنامي الإدانات الحقوقية والدولية للجرائم التي ترتكبها في القطاع.