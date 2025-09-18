خبير دولي: ما يحدث في غزة "جريمة حرب" وسط صمت دولي مريب

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية ، إن الأوضاع في قطاع غزة بلغت مستويات غير مسبوقة من المعاناة، مع تداعيات إنسانية وسياسية وصفها بـ"الكارثية".

وأوضح سيد أحمد، في تصريحات لبرنامج اليوم على قناة DMC، أن العملية البرية الإسرائيلية، وما يصاحبها من قصف مكثف للأحياء السكنية، إلى جانب سياسة التجويع ومنع دخول المساعدات الإنسانية، تشير إلى وجود "مخطط ممنهج يهدف إلى تهجير الفلسطينيين ودفعهم للاختيار بين الموت أو النزوح القسري".

وأشار إلى أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، التي وصف فيها غزة بأنها "ثروة عقارية يمكن تقاسمها مع الأمريكيين"، تكشف بوضوح نوايا الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في السيطرة على أراضي القطاع واستغلال موارده، خاصة احتياطيات الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة.

وأكد الخبير الدولي أن مثل هذه التصريحات والسياسات تؤكد أن ما تقوم به إسرائيل لا يدخل في إطار "الدفاع عن النفس" كما تزعم، بل يشكل "جريمة حرب مكتملة الأركان" تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني ونهب مقدراته.

وتابع سيد أحمد قائلا : أن "المشهد في غزة يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية"، في ظل ما وصفه بـ"الصمت الدولي المريب، والعجز التام عن وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تُرتكب دون أدنى اعتبار للقانون الدولي أو المبادئ الأخلاقية".