مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن

أكد مصدر إسرائيلي، أنّ شاحنات المساعدات لقطاع غزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال عوض الغنام، مراسل قناة إكسترا نيوز من معبر رفح البري، إن القافلة الرابعة من المساعدات المصرية واصلت دخولها إلى قطاع غزة، محمّلة بالمواد الغذائية والطبية، في ظل استمرار العراقيل التي تعترض عمليات الإغاثة، سواء من الجانب الإسرائيلي أو بسبب الأوضاع الميدانية المتوترة داخل القطاع.

وأضاف الغنام، خلال مداخلة مع الإعلامية يوستينا يوسف، على قناة "إكسترا نيوز" : “تم السماح بدخول عدد من الشاحنات المصرية المحمّلة بالمساعدات الضرورية، وعلى رأسها المواد الغذائية والأدوية، عبر معبر رفح، حيث تولت لاحقًا المنظمات الدولية مهمة نقلها من معبر كرم أبو سالم إلى داخل قطاع غزة.”

وأشار الغنام إلى أن الوضع الميداني يشهد تصعيدًا خطيرًا، قائلاً: "منذ وقت قصير، سُمع دوي تبادل لإطلاق النار بشكل واضح في محيط مدينة رفح الفلسطينية، تلاه هبوط طائرات هليكوبتر إسرائيلية، يُعتقد أنها قامت بإجلاء مصابين من قوات الاحتلال، حتى الآن، لم تتضح طبيعة هذه العملية أو عدد الإصابات".

وأوضح أن العملية العسكرية الإسرائيلية التي بدأت مؤخرًا في مدينة غزة يبدو أنها أخذت منحى مفاجئًا بالتحول جنوبًا، حيث تُسجَّل تحركات عسكرية مكثفة في محيط رفح الفلسطينية، بالتزامن مع نزوح جماعي مستمر من سكان غزة باتجاه الجنوب والوسط.

ونوّه الغنام إلى تطور جديد يهدد جهود الإغاثة، يتمثل في انقطاع وسائل الاتصال، وقال: “هناك مؤشرات على قيام قوات الاحتلال بقطع وسائل الاتصال داخل مدينة غزة، وهو أمر من شأنه التأثير المباشر على قدرة المنظمات على التنسيق والإمداد، خصوصًا في ظل الوضع الإنساني المتدهور.”