برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

وجه عدد من أسرة نجوى عبدالعظيم الزيادي، 35 عامًا والتي تعرضت للطعن على يد زوجها الذي تخلص من أبناءه الثلاثة داخل مسكنهم بمدينة نبروه محافظة الدقهلية وانهاءه حياته أسفل قطار، بمناشدات للتبرع لها بالدم من أجل إنقاذ حياتها.

وكتب عدد من أهالي الضحية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن :"نجوي الزيادي ضحية زوجها بنبروه محتاجة نقل دم بشكل عاجل بمستشفي الطوارئ الفصيلة A+".

ووضع أسرة الضحية رقم هاتف على المنشور للتواصل من أجل التبرع بها وإنقاذ حياتها بعد تعرضها لأكثر من 11 طعنة بأنحاء متفرقة من جسدها.

وتضمن المنشور طلب من المتابعين بالدعاء لها و ان يتم شفاءها علي خير.

جدير بالذكر ان القضية بدأت بتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مركز شرطة نبروه بوقوع حادث قيام شخص بقتل عدد من الأطفال وطعن زوجته .

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة نبروه الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجريمة وقعت داخل شقة بمنطقة خلف مدرسة الصنائع بدائرة مركز نبروه ووجود جثامين الاطفال (مريمـ ـ محمد- معاذ ) تتراوح أعمارهم من ٦ إلى ١٠ سنوات وبهم اثار خنق وطعن فضلا عن الزوجة وتدعي "نجوى، والتي نقلت المستشفى متأثرة بإصابته بـ11طعنة داخل محل خاص بها.

بسؤال الأهالي اتهموا والدهم ويدعي "عصام الغرباوي"، 43 عاما، بأنه وراء ارتكاب الواقعة ويعيش رفقة الاطفال أبناءه بعد وفاة زوجته الأولى خلال وضعها مولودها الاخير وزواجه من السيدة المصابة والتي عملت على تربية الأبناء ونتيجة للخلافات الزوجية اقدم على التخلص منهم .

تم نقل جثامين الاطفال الثلاثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي والمصاب مستشفى الطوارئ الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين الثلاثة.