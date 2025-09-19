قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل الحالة الصحية لـ نجوى بعدما طعنها زوجها وأنهى حياة أطفالها الثلاثة في الدقهلية

همت الحسينى

صرح  مصدر طبي لمستشفى الطوارئ المنصورة، أن الزوجة التي طعنها زوجها وأنهى حياة أولادهما الثلاثة، مازالت على قيد الحياة ولكن حالتها خطيره وغير مستقره وهي بغرفة العمليات.


وأضاف، أن الزوجة وتدعى “نجوى الزيادي”، قد  تلقت عده طعنات عديده بانحاء متفرقه بالجسم مما ادى الى نزيفها وتحتاج  كميات غزيره من الدماء وتحتاج لنقل دماء وان  الحاله خطيره او غير مستقره

وكان  شخص  قد أنهى حياة ابنائه الثلاثه خنقا وقام بطعن زوجته الثانية بآلة حادة بإحدى المناطق بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهليه اخطارل من شرطه النجده يفيد بقيام شخص يدعى عصام .ع .ا 45عاما  بالتخلص من ابنائه الثلاثه واصابه زوجته الثانيه باصابات متفرقه.
انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة بشارع المدارس بنبروه  وتبين مصرع  كلا من
مريم 10اعوام ،  معاذ8 اعوام  و محمد 6اعوام واصابة زوجته الثانيه باصابات خطيرة.

وبالفحص والتحري تبين ان الاب توفيت   زوجته منذ فتره وتركت له اولاده الثلاثة  وقام بالزواج من اخرى وحدثت خلافات منذ شهرين وتم التصالح.

الدقهلية نبروه ضباط مباحث

