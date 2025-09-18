البكالوريا والثانوية.. آراء متباينة في البرلمان بعد مزاعم توجيهات المدارس

تشهد أروقة البرلمان حالة من الجدل حول نظام البكالوريا المزمع تطبيقه على طلاب الثانوية العامة، وسط مزاعم من بعض أولياء الأمور حول وجود توجيهات بالمدارس لإجبارهم على الالتحاق بالنظام الجديد، وهو ما نفاه عدد من النواب مؤكدين حرص الدولة على حقوق جميع الطلاب.

تطبيق نظام البكالوريا

وقالت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، إنها ضد تطبيق نظام البكالوريا على طلاب الثانوية العامة في الوقت الحالي، موضحة أنه قبل تطبيق أي نظام جديد يجب حل المشكلات وتهيئة الظروف اللازمة للتطبيق. وأضافت أن المدارس والفصول، وتدريب المدرسين، وأعدادهم في المدارس، وتوصيل المعلومة الصحيحة للطلاب والأسر، جميعها عناصر ليست جاهزة لتطبيق النظام الجديد.

وأشارت النائبة إلى اعتراضها على النظام الجديد وحزنها لإجبار بعض أولياء الأمور على التقديم في نظام البكالوريا، موضحة أنها تلقت استغاثات من بعض أولياء الأمور والطلاب في هذا الشأن. وأعلنت «سعيد» رفضها تعديلات قانون التعليم قائلة: «بصفتي أمًّا مصرية يدرس أبناؤها في التعليم المصري.. أعاني معاناة شديدة من كم التغيير المتلاحق لدرجة أن المدرسين عاجزون عن فهم هذا التغيير».

وأضافت: «حضرت يومين في لجنة التعليم من أجل فهم البكالوريا ولم أفهم أي شيء، ولو قلنا إن مشروع القانون -البكالوريا- هو أعظم اختراع في التاريخ، ما ذنب الطلبة في التغيير 5 سنوات متتالية، مبنلحقش نفهم التغيير، ونفهم نتائج النظام وهل نجح ولّا فشل، ما يُحدث الكثير من التخبط وسط الطلاب».

لا تمييز بين البكالوريا والثانوية العامة

من جانبها، أكدت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أنه لا تمييز بين طلاب البكالوريا وطلاب الثانوية العامة، مشددة على أن الدولة المصرية حريصة على مستقبل جميع أبنائها باعتبارهم مستقبل الوطن المشرق الذي تسعى إلى الاستثمار فيه وبنائه، إذ أن قوة الأمم تقاس بجودة الإنسان وقدرته على الإبداع والإنتاج والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل.

وقالت أبو السعد في بيان لها، إن الدولة المصرية لم ولن تنتقص من حق أي طالب بغض النظر عن النظام التعليمي الذي اختاره، فالجميع يحظى بالاهتمام والدعم الكامل من الدولة، دون أي اضطهاد أو ضغوط أو تمييز أو محاباة لطرف على حساب آخر. وأضافت أن جميع الطلاب هم أبناء هذا الوطن ويتمتعون بحقوق وواجبات متساوية وفقاً للدستور والقانون، لافتة إلى أن الدولة حريصة على توفير ضمانات كافية لحماية طلاب الثانوية العامة، مؤكدة: «نحن ندرك أهمية الاستقرار النفسي للطلاب، ولذلك نسعى جاهدين لضمان بيئة تعليمية عادلة وآمنة».

ونفت النائبة ما يتردد بشأن تعمد رسوب طلاب الثانوية العامة وإنجاح نظام البكالوريا، مؤكدة أن ما يتم تداوله «محض شائعات مغرضة»، وأن الهدف الأساسي للدولة هو توفير أفضل فرص التعليم لجميع أبنائها دون تفضيل أو إجبار، مطالبة الجميع بعدم الانسياع لهذه الشائعات والاطمئنان إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتساوية للجميع.