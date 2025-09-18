قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
أخبار البلد

لطلاب الثانوية العامة والبكالوريا .. قرار نهائي بشأن درجات المواد والمجموع الكلي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارها النهائي بشأن درجات المواد المقررة على طلاب الصفوف الثلاثة في المرحلة الثانوية في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026

درجات مواد الصف الاول الثانوي ( العام و البكالوريا )

  • اللغة العربية : 100
  • اللغة الاجنبية الاولى : 100
  • التاريخ : 100
  • الرياضيات : 100
  • العلوم المتكاملة : 100
  • الفلسفة والمنطق : 100
  • المجموع من 600

درجات مواد الصف الثاني الثانوي الشعبة العلمية

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الرياضيات : 60
  • التاريخ : 60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 380

درجات مواد الصف الثاني الثانوي الشعبة الأدبية

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • التاريخ : 60
  • الجغرافيا : 60
  • علم النفس : 60
  • الرياضيات : 60
  • المجموع : 380

درجات مواد الصف الثالث الثانوي شعبة علمي علوم

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الأحياء :60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320

درجات مواد الصف الثالث الثانوي شعبة علمي رياضة

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • الرياضيات : 60
  • الكيمياء : 60
  • الفيزياء : 60
  • المجموع : 320 

درجات مواد الصف الثالث الثانوي شعبة أدبي

  • اللغة العربية : 80
  • اللغة الاجنبية الاولى : 60
  • التاريخ : 60
  • الجغرافيا : 60 
  • الاحصاء : 60
  • المجموع : 320

وقرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات عملية فقط لتقييم الطلاب في مادة التربية الرياضية في الصفين الأول (الثانوي العام و البكالوريا)، والثاني الثانوي العام

 أما طلاب الصف الثالث الثانوي العام، فقد قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ألا تعقد لهم في هذه مادة التربية الرياضية  أية امتحانات.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى القرار الوزارى رقم (٢٣٤) لسنة ٢٠٢٥، بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم (١٣٨) لسنة ٢٠٢٤، بشأن تطبيق نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية، على أن يبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

الصف الأول الثانوي


 وحدد القرار المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الأول الثانوي (العام - بكالوريا) على ما يلي:

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق).

- المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - البرمجة والذكاء الاصطناعي

وفيما يخص الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط، ولا تضاف درجته للمجموع الكلي وتشمل (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات -المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

الصف الثاني الثانوي

وتضمن القرار بأن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام على ما يلي:

   - بالنسبة للشعبة العلمية وتشمل مواد دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - التاريخ - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للشعبة الأدبية وتشمل مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس والاجتماع - الرياضيات).

- بالنسبة للشعبتين العلمية والأدبية وتشمل موادا دراسية أساسية، يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية)، كما تشمل الأنشطة التربوية والمهنية ويختار الطالب منها نشاطاً واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب،  وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي _ الكشافة والمرشدات _ المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الزراعة- ريادة الأعمال والمشروعات).

الصف الثالث الثانوي

ونص القرار على أن تشتمل المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصف الثالث الثانوي العام على ما يلي:

- مواد دراسية أساسية تخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة العلوم فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء )، وبالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية، يمتحن فيها طلاب شعبة الرياضيات فقط، وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الكيمياء - الفيزياء ) .

- بالنسبة للمواد الدراسية الأساسية التخصصية للشعبة الأدبية يمتحن فيها الطلاب وتضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - الإحصاء)، ولجميع الشعب العلمية والأدبية مواد دراسية أساسية يمتحن فيها الطلاب، وتعتبر مواد رسوب ونجاح ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلي، وتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية -التربية الرياضية - التربية الوطنية).

كما أن جميع الشعب العلمية والأدبية تضم الأنشطة التربوية والمهنية، يختار الطالب منها نشاطا واحدا فقط ولا تضاف درجته للمجموع الكلي، وفيه نجاح ورسوب وتشمل: (التربية الفنية - التربية الموسيقية - الاقتصاد المنزلي - الكشافة والمرشدات - المسرح والتمثيل - الصحافة والإذاعة - خدمة المجتمع وتنمية البيئة - النشاط العلمي الإبداعي - المطالعة والمكتبات - تكنولوجيا الصناعة - تكنولوجيا الزراعة - ريادة الأعمال والمشروعات).

كما نص القرار على أن تدرس كافة المواد الدراسية والأنشطة لطلاب الصفين الأول: (العام - بكالوريا)، والثاني الثانوي العام على مدار العام الدراسى بفصليه الدراسيين (الأول ، والثانى).

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم التعليم الفني

