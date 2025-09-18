قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد | أول فيديو لقصف فندق إسرائيلي في إيلات بطائرة حوثية مسيرة
نتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة
مخالفات المرور 2025.. خدمة مجانية تكشف طرق الاستعلام والسداد والتظلم
مصطفى بكري: لو فكرت إسرائيل باختراق حدود مصر هيلاقونا تاني يوم في تل أبيب
حذاري من اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني
مصطفى بكري: الإعلام الإسرائيلي جن جنونه بعد خطاب الرئيس السيسي
الأقصر ترتدي ثوب الملوك وتبهر العالم باستقبال ملك وملكة إسبانيا في زيارة تاريخية.. صور
صواريخ الحوثي تمطر سماء إسرائيل.. والاحتلال يحاول اعتراضها | شاهد
شعب وطني بالفطرة.. مصطفى بكري: الفدائية والنضال عنوان تاريخ الشعب المصري على مر العصور
مصطفى بكري: العقيدة الوطنية للقوات المسلحة قادرة على التصدي لكل محاولات الفوضى
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن هجوما على 3 قرى جنوب لبنان
بعد آخر تحديث.. لو عايز تعرف مقر لجنتك الانتخابية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة: لا تمييز بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة .. النظامان متساويان في الحقوق والدعم

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

قالت النائبة الدكتورة  هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إنه لا تمييز بين طلاب البكالوريا وطلاب نظام الثانوية العامة والتفرقة، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على مستقبل جميع أبنائها باعتبارهم هم أنفسهم مستقبلها المشرق، الذي تسعى للاستثمار فيها وبنائه، إذ أن قوة الأمم تقاس بجودة الإنسان وقدرته على الإبداع والإنتاج والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل، وذلك عبر الاهتمام بالتعليم وتنمية المهارات والمعرفة وتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي وغرس قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، أن الدولة المصرية لم و لن تنتقص من حق أي طالب، بغض النظر عن النظام التعليمي الذي اختاره سواء كان اختيار الطالب نظام البكالوريا أو الثانوية العامة، فكلاهما يحظى بالاهتمام والدعم الكامل من الدولة، وذلك دون أي اضطهاد، ضغوط، تمييز، أو محاباة لطرف على حساب آخر.

وشدد عضو مجلس النواب على أن جميع الطلاب هم أبناء هذا الوطن يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية وفقاً للدستور والقانون، لافتة إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير ضمانات كافية لحماية طلاب الثانوية العامة، قائلة: "نحن ندرك أهمية الاستقرار النفسي للطلاب، ولذلك نسعى جاهدين لضمان بيئة تعليمية عادلة وآمنة من خلال التشديد على الضمانات تهدف إلى حماية الطلاب من أي محاولات تآمرية قد تؤدي إلى أضرار نفسية جسيمة، وتعزز ثقتهم في مستقبلهم التعليمي، وفي مجتمعهم، وفي المسؤولين عن العملية التعليمية.

وأضافت أبو السعد: "ما يتردد بشأن تعمد رسوب طلاب الثانوية العامة وإنجاح نظام البكالوريا هو محض شائعات مغرضة، فكلا النظامين هما أنظمة تعليمية معترف بها، والهدف الأساسي للدولة هو توفير أفضل فرص التعليم لجميع أبنائها دون تفضيل أو إجبار، ولا يوجد أي إكراه على أي اختيارات تعليمية، مطالبة الجميع بعدم الانصياع لهذه الشائعات والاطمئنان إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتساوية للجميع، مردفة: "نحن معكم دائماً لضمان حقوق أبنائكم ومستقبلهم".

الباكلوريا نظام البكالوريا الثانوية العامة مجلس النواب البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات هر سبتمبر

بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

إيناس الدغيدي

بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها

وفاة يمني شري

معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

ترشيحاتنا

الإفتاء تختتم برنامجًا تدريبيًا لوفد ماليزي حول منهجية الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

الإفتاء تختتم برنامجًا تدريبيًا لوفد ماليزي حول منهجية الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: لم تكن الأديان يومًا سببًا للفرقة بل قوة للوحدة الإنسانية لالتقائها على قيم العدل والرحمة

وزير الاوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلاً برسالة احترام وتقدير من مصر قيادةً وحكومةً وشعبًا

وزير الأوقاف لرئيس كازاخستان: جئت محمّلا برسالة احترام وتقدير من مصر قيادة وحكومةً وشعبا

بالصور

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد