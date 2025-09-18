نائبة: لا تمييز بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة .. النظامان متساويان في الحقوق والدعم

قالت النائبة الدكتورة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إنه لا تمييز بين طلاب البكالوريا وطلاب نظام الثانوية العامة والتفرقة، مؤكدة أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على مستقبل جميع أبنائها باعتبارهم هم أنفسهم مستقبلها المشرق، الذي تسعى للاستثمار فيها وبنائه، إذ أن قوة الأمم تقاس بجودة الإنسان وقدرته على الإبداع والإنتاج والمشاركة الفعالة في بناء المستقبل، وذلك عبر الاهتمام بالتعليم وتنمية المهارات والمعرفة وتعزيز الوعي الثقافي والتاريخي وغرس قيم الانتماء والهوية الوطنية.

وأكدت النائبة هالة أبو السعد في بيان لها اليوم، أن الدولة المصرية لم و لن تنتقص من حق أي طالب، بغض النظر عن النظام التعليمي الذي اختاره سواء كان اختيار الطالب نظام البكالوريا أو الثانوية العامة، فكلاهما يحظى بالاهتمام والدعم الكامل من الدولة، وذلك دون أي اضطهاد، ضغوط، تمييز، أو محاباة لطرف على حساب آخر.

وشدد عضو مجلس النواب على أن جميع الطلاب هم أبناء هذا الوطن يتمتعون بحقوق وواجبات متساوية وفقاً للدستور والقانون، لافتة إلى أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير ضمانات كافية لحماية طلاب الثانوية العامة، قائلة: "نحن ندرك أهمية الاستقرار النفسي للطلاب، ولذلك نسعى جاهدين لضمان بيئة تعليمية عادلة وآمنة من خلال التشديد على الضمانات تهدف إلى حماية الطلاب من أي محاولات تآمرية قد تؤدي إلى أضرار نفسية جسيمة، وتعزز ثقتهم في مستقبلهم التعليمي، وفي مجتمعهم، وفي المسؤولين عن العملية التعليمية.

وأضافت أبو السعد: "ما يتردد بشأن تعمد رسوب طلاب الثانوية العامة وإنجاح نظام البكالوريا هو محض شائعات مغرضة، فكلا النظامين هما أنظمة تعليمية معترف بها، والهدف الأساسي للدولة هو توفير أفضل فرص التعليم لجميع أبنائها دون تفضيل أو إجبار، ولا يوجد أي إكراه على أي اختيارات تعليمية، مطالبة الجميع بعدم الانصياع لهذه الشائعات والاطمئنان إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومتساوية للجميع، مردفة: "نحن معكم دائماً لضمان حقوق أبنائكم ومستقبلهم".