التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا

وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة نارية لنجوم القلعة الحمراء قبل انطلاق مباراة الشياطين الحمر أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ورفعت جماهير المارد الأحمر لافتة كبيرة فى المدرجات مكتوب عليها: تيشيرت الأهلي لا يعترف إلا بالرجال.. اثبتوا ذاتكم.

وأعلن عماد النحاس المدير الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تشكيل المارد الأحمر لمواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي المركز السادس عشر من ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 6 نقاط.

وجاء تشكيل الأهلي أمام نظيره فريق سيراميكا كليوباترا علي النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية والتونسي محمد علي بن رمضان وطاهر محمد طاهر ومحمود حسن تريزيجيه والمغربي أشرف بن شرقي ومحمد شريف.