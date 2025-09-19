400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

شهد سعر الذهب اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار في منتصف التعاملات داخل سوق الصاغة، وذلك بعد الارتفاع الذي سجله المعدن الأصفر.

وكان عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، قد ارتفع بقيمة بلغت 5 جنيهات وفقا لآخر تحديث بينما يظل متراجعا من أعلى سعر سجله الأسبوع الماضي بقيمة 50 جنيها، فيما سجل الجنيه الذهب تراجعا بقيمة 400 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

وفقًا لآخر تحديث رسمي صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، جاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 في السوق على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 5668 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 4960 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 4251 جنيها.

سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 39680 جنيها.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، واصل الذهب تداولاته عند مستويات مرتفعة، حيث سجل سعر الأوقية اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 نحو 3651 دولارًا، وهو ما يعكس استمرار الطلب العالمي القوي على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم 19/9/2025

أعلنت شعبة الذهب تفاصيل الأسعار في محال الصاغة اليوم الجمعة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار لا تشمل الضريبة أو المصنعية، وجاءت على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5623 جنيهًا للشراء و5600 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 4920 جنيهًا للشراء و4900 جنيه للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ 4217 جنيهًا للشراء و4200 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب بلغ 39360 جنيهًا للشراء و39200 جنيه للبيع.

توقعات سعر الذهب

تشير التوقعات إلى أن سعر الذهب اليوم قد يواصل حالة التذبذب بين الارتفاع والاستقرار خلال الفترة المقبلة.

لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كملاذ استثماري آمن، حيث يفضل كثير من المصريين اللجوء إليه في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة.

وبالنظر إلى سعر الذهب اليوم، يتضح أن المعدن الأصفر يواصل كسب ثقة الأفراد الذين يسعون للحفاظ على قيمة مدخراتهم بعيدًا عن تقلبات العملات والأسواق الأخرى ، خاصة في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والعالم.