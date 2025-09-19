سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 في مصر، استقرارًا في متوسط سعر جرام الذهب اليوم، وذلك بدون احتساب المصنعية.
سعر الذهب عيار 24
سعر البيع: 5617 جنيها
سعر الشراء: 5594 جنيها
عيار 22
سعر البيع: 5149 جنيها
سعر الشراء: 5128 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21
سعر البيع: 4915 جنيها
سعر الشراء: 4895 جنيها
سعر الذهب عيار 18
سعر البيع: 4213 جنيها
سعر الشراء: 4196 جنيها
عيار 14
سعر البيع: 3277 جنيها
سعر الشراء: 3263 جنيها
عيار 12
سعر البيع: 2809 جنيهات
سعر الشراء: 2797 جنيها
سعر الأونصة
بالجنيه المصري: 174713 جنيها للبيع، و174002 جنيه للشراء
بالدولار الأمريكي: 3652.97 دولار
سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 39320 جنيها
سعر الشراء: 39160 جنيها
