أسعار الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025 في مصر، استقرارًا في متوسط سعر جرام الذهب اليوم، وذلك بدون احتساب المصنعية.

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 5617 جنيها

سعر الشراء: 5594 جنيها

عيار 22

سعر البيع: 5149 جنيها

سعر الشراء: 5128 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر البيع: 4915 جنيها

سعر الشراء: 4895 جنيها

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 4213 جنيها

سعر الشراء: 4196 جنيها

عيار 14

سعر البيع: 3277 جنيها

سعر الشراء: 3263 جنيها

عيار 12

سعر البيع: 2809 جنيهات

سعر الشراء: 2797 جنيها

سعر الأونصة

بالجنيه المصري: 174713 جنيها للبيع، و174002 جنيه للشراء

بالدولار الأمريكي: 3652.97 دولار

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 39320 جنيها

سعر الشراء: 39160 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

