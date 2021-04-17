عاوزه اعمل الفورمة.. منى فاروق تستعرض لياقتها في الجيم

شاركت الفنانة منى فاروق جمهورها بفيديو جديد أثناء تمرينها في الجيم، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".



ظهرت منى فيه مع المدرب الخاص بها وكتبت فاروق على الفيديو معلقة: "بتمرن اهو والله 😊عاوزه اعمل الفورمة💪🏻💃".



كان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، وتعد تلك التجربة هى الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت العام الماضى فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.





