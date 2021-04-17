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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس: انتظام سير العملية التعليمة خلال شهر رمضان مع تقليل وقت المحاضرات

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إن الكلية استعدت لبدء الفصل الدراسي الثاني 2020_2021، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

 

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وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، أنه تم بدء الفصل الدراسي الثاني وضع جداول جديدة لشهر رمضان، تخفيفا علي الطلاب من حيث تقليل وقت المحاضرات للنصف مؤكدا سير العملية التعليمية بشكل منتظم دون اي معوقات.

وأشار جلال، إلى سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يدمج بين التعليم عن بعد والتعليم بالشكل المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس، مؤكدا أن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.

 

وأكد جلال، أنه تم اعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول منوها أن  نسبة النجاح كبيرة ولم تؤثر جائحة كورونا علي مستوي خدمة التعليم المقدمة للطلاب حيث تم تفعيل منصة جديدة للتعليم الالكتروني للطلاب .

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