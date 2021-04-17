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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نقل النواب تدعم وزارة النقل لتوطين صناعة المونوريل والقطار الكهريائي في مصر

صدى البلد

أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تأييده التام لسياسة وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير وزير النقل لتوطين صناعة وسائل المواصلات في مصر، من خلال إنشاء مصنع بمنطقة شرق بورسعيد لصناعات النقل، مؤكداً أن ذلك الأمر يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.

وقال " عابد " فى بيان له أصدره اليوم ، إنه يجب على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، أعطى هذا الملف أولوية قصوى، معلناً أهمية اتجاه وزارة النقل لتصنيع قطارات المونوريل والقطار الكهريائي والوحدات المتحرك في مصر ، بمكون محلي يزيد عن 25% ، لأن ذلك الأمر يعمل على توفير العملة الحرة والخبرة الجديدة وكوادر تقود صناعة النقل في مصر.

وأكد أن توطين صناعات النقل فى مصر ، يمكن أن يحول مصر إلى مركز إقليمى كبير داخل المنطقتين العربية والافريقية ، وهو مايجعل من مصر واحدة من أهم الدول على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا المؤهلة لتصدير هذه المنتجات لمختلف دول العالم بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة ، معرباً عن ثقته التامة فى أن وزارة النقل لديها الكوادر البشرية القادرة على الدخول وتحقيق النجاح فى عالم توطين صناعات النقل داخل مصر.

النائب علاء عابد لجنة النقل والمواصلات مجلس النواب قطارات المونوريل القطار الكهريائي

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