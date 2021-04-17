الدوري الألماني.. مولر وموتينج يقودان بايرن ميونخ أمام فولفسبورج

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الأساسي لمواجهة فولفسبورج، على ملعب فوكسفاجن أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الألماني.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

مانويل نوير - ديفيز - بواتينج- هيرنانديز - بافارد ـ ألابا - كيميتش - موسيالا - ليروي ساني - - توماس مولر - موتينج.

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه هانز فليك، لتجاوز أحزانه الأوروبية، بتحقيق الفوز على فولفسبورج في مباراة اليوم، لقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري.

كان بايرن ميونخ ودع دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء الماضي، بعد التعادل مع باريس سان جيرمان، بنتيجة 3 -3، حيث استفاد الفريق الفرنسي من تسجيل 3 أهداف خارج الدريار.

على الجانب الآخر، يطمح فولفسبورج في انتزاع فوزا ثمينا من العملاق البافاري، لتأمين تواجده في المركز الثالث، وتعزيز فرصه في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

كانت مباراة الدور الأول من الدوري الألماني، انتهت بفوز بايرن ميونخ على فولفسبورج بهدفين مقابل هدف.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 65 نقطة، بفارق 4 نقاط عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يحل فولفسبورج ثالثا بـ 54 نقطة.