انتحار شاب في شربين لمروره بأزمة نفسية بسبب إعاقته
انتحر شاب بحبة غلال سامة بسبب حالته النفسية وإعاقته بمركز شربين في الدقهلية.
ورد بلاغ ورد لمركز شرطة شربين من مستشفى شربين العام بوصول شريف.م.إ. (21 سنة-حاصل على دبلوم) مقيم عزبة البط كفر الشناوي مصابا بحالة إعياء وفارق الحياة عقب وصوله.
وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وبسؤال كل من شقيقه ووالدته قررا بتناوله قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال بقصد الانتحار، ما أدى إلى حدوث إصابته التي أودت بحياته وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة لوجود إعاقة بيده وقدمه، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2939 إداري مركز شربين، وجار العرض على النيابة العامة.