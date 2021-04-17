استشاري يحذر من زيادة الوزن في رمضان .. يسبب أمراضا مزمنة

حذر الدكتور محمد الفولي عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير وشفط الدهون، من إهمال المواطنين لصحتهم وعدم الحفاظ على رشاقة أجسامهم حتى لا يفقدون السيطرة عليها والتي يترتب عليها الإصابة بمعظم الأمراض المزمنة مثل: داء السكرى وأمراض القلب.

وأشار الدكتور محمد الفولى، صاحب مبادرة صحتك أحلى في رمضان، إلى أنه يتم اللجوء لجراحات السمنة المختلفة للتخلص من الوزن الزائد عن الحد الطبيعي، لإنقاذ مريض السمنة المفرطة من المخاطر الصحية، منوها بأن العلماء ربطوا الآن بين الاحتفاظ بالسمنة على المدى الطويل والمضاعفات التى قد تؤدي إلى الوفاة.

ولفت الفولى، إلى دراسة حديثة أجرتها جامعة نوتنجهام، أوضحت أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يشير إلى الاحتفاظ بالوزن مع الزيادة وهو عامل خطير يُهدد بالإصابة بالعديد من الأمراض التى قد تؤدى إلى الوفاة، وتشير نتائج الدراسة، أيضا إلى أن المصابون بـ السمنة هم أكثر عرضة للإصابة بفشل أو تلف القلب والأوعية الدموية، وذلك وفق المؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة الدكتورة باربرا آيين.

وأكد الدكتور محمد الفولى، على ضرورة الحذر من تداعيات السمنة المفرطة، مشيرا إلى بحث أجرته مؤسسة القلب البريطانية، يوضح أن عدد الأشخاص الذين يعانون من السمنة تضاعف منذ التسعينيات، حيث أثبت أن هناك ما يقرب من 31 ألف حالة وفاة سنوية بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية الناجمة عن السمنة.