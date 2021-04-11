لقوام مثالي.. 5 عادات صحية تساعدك على حرق الدهون

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة زيادة الوزن و إنخفاض معدل حرق الدهون، نتيجة ممارسة بعض العادات الخاطئة مما يؤدي إلي ثبات الوزن وصعوبة الحصول على قوام مثالي.



وفي هذا السياق قدمت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذيه علاجية وسمنة ونحافة بعض العادات الصحية التي تساعدك على حرق الدهون ...



- شرب كوب أو كوبين ماء علي الريق

يساعد علي زيادة معدل الحرق وباقي اليوم نكمل شرب الماء علي الأقل 8 أكواب.



- تناول البروتين في الافطار

الدراسات وجدت ان الأشخاص الذين يعتمدون علي البروتين مثل البيض والجبن والزبادي يحرقون الدهون بشكل أسرع بكثير من الأشخاص الذين أعتادوا تناول النشويات صباحاً.



- الستحمام بالماء البارد

ينشط الدورة الدموية ويجعل الجسم يبذل طــاقة لـ ضبط حرارة الجسم مرة اخري.



- القهوة

فنجان من القهوة في الصباح يزيد من الحرق، بشرط ألا يزيد عن فنجانين طوال اليوم .



- ممارسة الرياضة

من أهم العادات الصحية ممارسة تمارين خفيفة بعد الاستيقاظ من النوم لمدة نصف ساعة علي الأقل ويزيد من معدل الحرق ويخرج الطاقة السلبية من الجسم ويساعد الإنسان علي استقبال يوم جديد وهو في نشاط.

