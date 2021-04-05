عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فقدان الوزن سريعا بدون رجيم قاسي بحيل مجربة.. تعرفى عليها

صدى البلد

فقدان الوزن سريعا، هو كل ما تحلم به الكثير من السيدات يمكنك بكل سهولة فقدان الوزن سريعا وحرق الدهون بمجموعة حيل سريعة ومجربة تساعد على خسارة الوزن  وفقدان الوزن بدون رجيم قاسى وهو كل ما تحلم به الكثير من السيدات يمكنك بكل سهولة فقدان الوزن سريعا وحرق الدهون بمجموعه حيل سريعة ومجربة تساعد على خسارة الوزن وفقدان وزن ودهون البطن إليك أبرز الحيل يقدمها موقع برايت سايد جربيها بنفسك.

اقرأ أيضا | خسارة الوزن أبرزها.. فوائد مذهلة لتناول ملعقة من خل التفاح في الصباح

فقدان الوزن وشرب ماء أكثر 

فقدان الوزن سريعا يمكن تحقيقه من خلال  تناول كوبًا من الماء في درجة حرارة الغرفة الماء يملأك ولا يسمح لك بتناول الكثير من الطعام فيمكنك أيضًا حرق السعرات الحرارية بدون  حمية غذائيةقاسية.  

قرأ أيضا .. للرجال والنساء.. حلول فعالة للتخلص من الكرش نهائيا.. فيديو

فقدان الوزن و العلاج بالروائح

فقدان الوزن سريعا  بدون رجيم قاسي، أنتبه أثناء الطهي ، قد تنخفض الشهية أو تختفي تمامًا لأن الروائح تخدع عقولنا لذلك يجب استنشاق روائح التفاح أو النعناع أو الفانيليا عند اتباع نظام غذائي الرائحة الشديدة  تقلل بالفعل من الشهية ولكن ليس لفترة طويلة فبعد نصف ساعة ، يعود الجوع أقوى من ذي قبل.

نظف أسنانك بالفرشاة بدلًا من تناول الحلوى

فقدان الوزن سريعا  وحرق الدهون بطريقة أخرى لمحاربة هذه الرغبة وهي تنظيف أسنانك بالفرشاة بدلاً من الأكل. عند الشعور بمنثول معجون الأسنان في فمك ، يتلقى عقلك إشارة بأن الوجبة قد انتهت.

تناول الطعام واقفا لفقدان الوزن 

يوصي العديد من أخصائيي التغذية بالوقوف أثناء تناول الطعام لأن الوقوف يحرق المزيد من السعرات الحرارية. ستشعر بالشبع بشكل أسرع وتأكل أقل.

تناول العشاء فى مكان مظلم.

فقدان الوزن بدون رجيم قاسى عن طريق الحيله التالية وهى تناول وجبة العشاء  في مكان مظلم ، ونلاحظ مقدار الطعام المتبقي في طبقنا وينتهي بنا الأمر بتناول ما نحتاجه بالضبط..

اختر الأطعمة التي يتم هضمها بشكل أبطأ

فقدان الوزن وحرق الدهون اختار اطعمه يتم همها بشكل أبطأ أحيانًا يكون تناول البيض في الصباح أفضل من تناول دقيق الشوفان. سيساعدك هذا على البقاء ممتلئًا حتى الغداء

تناول الشيكولاته الداكنة

توفر الشوكولاتة الداكنة الطاقة ، وتقلل من الشهية ، ولا تجعلك سمينا

قطعتان من الشوكولاتة الداكنة (نسبة الكاكاو 70 وما فوق) تقلل الجوع ، وتختفي الرغبة الشديدة في تناول شيء آخر.

فصل الطعام.

يوصي خبراء التغذية بفصل الطعام على طبقك إلى نصفين. واحد تأكله الآن ، والآخر في وقت لاحق. يمكنك أيضًا تقليل عدد السعرات الحرارية من الإفطار إلى العشاء. 

على سبيل المثال ، لتناول الإفطار ، يمكنك تناول المزيد من الأطعمة غير الصحية. يمكن استخدام هذه الطاقة "الإضافية" التي يتم تلقيها في الصباح طوال ساعات الاستيقاظ

فقدان الوزن سريعا فقدان الوزن فقدان الوزن بدون رجيم قاسى فقدان الوزن البطن فقدان الوزن وحرق الدهون

ترشيحاتنا

وزير التعليم : الغشاشون هم سبب العودة للنظام الورقي في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

المدعية العامة الإسرائيلية: نتنياهو استخدم سلطته بشكل غير قانوني

وزير التعليم يكشف سر لجوء الوزارة لـ الامتحانات المجمعة هذا العام

قلق في إسرائيل.. بدء محاكمة نتنياهو وسط مشاورات اختيار المرشح لتشكيل الحكومة

السعودية تحظر على العمالة الوافدة مزاولة 17 مهنة دون ترخيص.. تعرف عليها

وزير التعليم : نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي غير دقيقة

ads

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القبض على المطرب حسن شاكوش

قرار جديد من الكاف بشأن مباريات الجولة الأخيرة لمجموعات أبطال أفريقيا

صدمة لـ الزمالك.. مدرب الترجي يستبعد 3 نجوم من مواجهة مولودية الجزائر"خاص"

لميس الحديدي عن إيقاف مسلسل "الملك": قرار محترم ومسؤول

شاهد.. أول رد من سوسن بدر بعد الجدل المثار لعدم اختيارها فى موكب المومياوات الملكية

بوادر أزمة جديدة بين محمد صلاح ويورجن كلوب

أول تعليق من روسيا على أحداث الأردن

خروج سيدات بدون ملابس في شرفة شقة.. والشرطة الإماراتية تتدخل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

ads

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: مصر الأمس واليوم

د. هادى التونسي يكتب: هل يخرج المارد من القمقم !

د. عبد الرحمن نصر نصار يكتب: «النار»

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: النَّفْخَةُ (قصيدة شعر)

المهندس محمد المنزلاوي يكتب: فخور ببلدي

داليا السواح تكتب: مصر تبهر العالم

المزيد