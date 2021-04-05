فقدان الوزن سريعا بدون رجيم قاسي بحيل مجربة.. تعرفى عليها

فقدان الوزن سريعا، هو كل ما تحلم به الكثير من السيدات يمكنك بكل سهولة فقدان الوزن سريعا وحرق الدهون بمجموعة حيل سريعة ومجربة تساعد على خسارة الوزن وفقدان الوزن بدون رجيم قاسى وهو كل ما تحلم به الكثير من السيدات يمكنك بكل سهولة فقدان الوزن سريعا وحرق الدهون بمجموعه حيل سريعة ومجربة تساعد على خسارة الوزن وفقدان وزن ودهون البطن إليك أبرز الحيل يقدمها موقع برايت سايد جربيها بنفسك.

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فقدان الوزن وشرب ماء أكثر

فقدان الوزن سريعا يمكن تحقيقه من خلال تناول كوبًا من الماء في درجة حرارة الغرفة الماء يملأك ولا يسمح لك بتناول الكثير من الطعام فيمكنك أيضًا حرق السعرات الحرارية بدون حمية غذائيةقاسية.

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فقدان الوزن و العلاج بالروائح

فقدان الوزن سريعا بدون رجيم قاسي، أنتبه أثناء الطهي ، قد تنخفض الشهية أو تختفي تمامًا لأن الروائح تخدع عقولنا لذلك يجب استنشاق روائح التفاح أو النعناع أو الفانيليا عند اتباع نظام غذائي الرائحة الشديدة تقلل بالفعل من الشهية ولكن ليس لفترة طويلة فبعد نصف ساعة ، يعود الجوع أقوى من ذي قبل.

نظف أسنانك بالفرشاة بدلًا من تناول الحلوى

فقدان الوزن سريعا وحرق الدهون بطريقة أخرى لمحاربة هذه الرغبة وهي تنظيف أسنانك بالفرشاة بدلاً من الأكل. عند الشعور بمنثول معجون الأسنان في فمك ، يتلقى عقلك إشارة بأن الوجبة قد انتهت.

تناول الطعام واقفا لفقدان الوزن

يوصي العديد من أخصائيي التغذية بالوقوف أثناء تناول الطعام لأن الوقوف يحرق المزيد من السعرات الحرارية. ستشعر بالشبع بشكل أسرع وتأكل أقل.

تناول العشاء فى مكان مظلم.

فقدان الوزن بدون رجيم قاسى عن طريق الحيله التالية وهى تناول وجبة العشاء في مكان مظلم ، ونلاحظ مقدار الطعام المتبقي في طبقنا وينتهي بنا الأمر بتناول ما نحتاجه بالضبط..

اختر الأطعمة التي يتم هضمها بشكل أبطأ

فقدان الوزن وحرق الدهون اختار اطعمه يتم همها بشكل أبطأ أحيانًا يكون تناول البيض في الصباح أفضل من تناول دقيق الشوفان. سيساعدك هذا على البقاء ممتلئًا حتى الغداء

تناول الشيكولاته الداكنة

توفر الشوكولاتة الداكنة الطاقة ، وتقلل من الشهية ، ولا تجعلك سمينا

قطعتان من الشوكولاتة الداكنة (نسبة الكاكاو 70 وما فوق) تقلل الجوع ، وتختفي الرغبة الشديدة في تناول شيء آخر.

فصل الطعام.

يوصي خبراء التغذية بفصل الطعام على طبقك إلى نصفين. واحد تأكله الآن ، والآخر في وقت لاحق. يمكنك أيضًا تقليل عدد السعرات الحرارية من الإفطار إلى العشاء.

على سبيل المثال ، لتناول الإفطار ، يمكنك تناول المزيد من الأطعمة غير الصحية. يمكن استخدام هذه الطاقة "الإضافية" التي يتم تلقيها في الصباح طوال ساعات الاستيقاظ