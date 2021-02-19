جمال شعبان يوضح أهم 10 أسرار خسارة الوزن بنجاح.. تعرف عليها

من المعروف ان السمنة هي البوابة الأولى للإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، كأمراض القلب، والسكري، ومشاكل ضغط الدم، وغيرها من الامراض الخطيرة، ويمكن خسارة الوزن بإتباع بعض النصائح البسيطة التي يمكن ان تساعدك على خسارة الوزن، وتجنب الإصابة بهذه الأمراض المزمنة.
وقال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، ان هناك بعض الخطوات التي يمكن ان تساعدك على خسارة الوزن بنجاح، والحصول على جسم مثالي ، بالإضافة إلى الفائدة الأهم وهي تجنب الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.
وعلق شعبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، إلى ان هناك 10 نصائح يمكن ان تساعد على التخسيس، ومن أهمها:
1- النوم الجيد.
2- الإقلال من العيش والرز والمكرونة.
3- أكل الفواكه الطازجة الامتناع أو الإقلال من المشروبات والعصائر المحلاة.
4- تناول القهوة والشاي بدون سكر وبدون حليب.
5- شرب الماء بانتظام.
6- الغذاء البروتيني.
7- الحرص على تناول البروبيوتيك الموجودة في الزبادي.
8- تجنب الجوع وتناول وجبات عديدة صغيرة في الفترة من 10 صباحا حتي6 مساء وعدم تناول أي طعام بعد 6 مساء.
9- ممارسة الرياضة بانتظام.
10- التكيف مع ضغوطات الحياة.