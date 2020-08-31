متكسلش.. نصائح مهمة تساعدك على البدء في خسارة الوزن

انه يمكن خسارة الوزن المكتسب بسهولة شديدة بعد اكتسابه، ولكن الأمر يتطلب بعض الصبر والتحمل، لذا سنقدم لكم بعض النصائح وعلق القيعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام،للتغلب على زيادة الوزن والعودة للوزن الطبيعي، وتشمل:





1- ضرورة البدأ وعدم التأجيل للإلتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.





2- عدم التفكير في الوزن الزائد وجلد الذات واللوم طوال الوقت .





3- الأبتعاد عن التفكير في المشكلة وبدأ التفكير في كيفية حلها.





4- الأستعانة بخبراء في التغذية والتمرين للمساعدة في تخطي هذه المرحلة بأمان وباسرع وقت.





5- الأبتعاد عن أدوية التخسيس والهرمونات لتجنب المشاكل الصحية ولأنها غير مجدية.





6- التركيز على تنظيم الطعام والرياضة والابتعاد عن الخزبعلات والشائعات المنتشرة في المجال، مثل: حزام التخسيس واللف التنحيفي .









8- تناول المشروبات المهدئة، مثل: 7- الحرص على تجنب التوتر وممارسة تمارين الاسترخاء، مثل: اليوجا والتأمل.8- تناول المشروبات المهدئة، مثل: الينسون والكاموميل والأبتعاد عن الأشخاص السلبيين ومصادر التوتر.





9- الحصول على 8 ساعات من النوم المتصل في الليل.





10- عدم إهمال شرب الماء والحصول على 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل.





11- الحرص على مضغ الطعام جيدا، والأكل ببطء واستخدام أطباق صغيرة وتناول وجبة متكاملة العناصر الغذائية .