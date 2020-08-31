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مرأة

متكسلش.. نصائح مهمة تساعدك على البدء في خسارة الوزن

الإثنين 31/أغسطس/2020 - 12:35 م
نصائح مهمة تساعدك
نصائح مهمة تساعدك على البدء في خسارة الوزن
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آية التيجي
هناك العديد من الأشخاص الذين اكتسبوا الوزن بعدما استمروا فترة كبيرة من خسارة الوزن، وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، وهو ما تسبب لهم بالإحباط من اتباع نظام غذائي جديد وخسارة الوزن مرة اخرى.

وقال معتز القيعي اخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية: بعد فترة طويلة من الانقطاع عن ممارسة الرياضة والإلتزام بـ نظام غذائي وكذلك التوتر نتيجة الأحداث، زاد وزن الكثير من الأشخاص، ولكن يمكن بالإتناع عن بعض العادات السئة خسارة الوزن مرة اخرى.

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وعلق القيعي، في منشور له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، انه يمكن خسارة الوزن المكتسب بسهولة شديدة بعد اكتسابه، ولكن الأمر يتطلب بعض الصبر والتحمل، لذا سنقدم لكم بعض النصائح للتغلب على زيادة الوزن والعودة للوزن الطبيعي، وتشمل:

1- ضرورة البدأ وعدم التأجيل للإلتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

2- عدم التفكير في الوزن الزائد وجلد الذات واللوم طوال الوقت .

3- الأبتعاد عن التفكير في المشكلة وبدأ التفكير في كيفية حلها.

4- الأستعانة بخبراء في التغذية والتمرين للمساعدة في تخطي هذه المرحلة بأمان وباسرع وقت.

5- الأبتعاد عن أدوية التخسيس والهرمونات لتجنب المشاكل الصحية ولأنها غير مجدية.

6- التركيز على تنظيم الطعام والرياضة والابتعاد عن الخزبعلات والشائعات المنتشرة في المجال، مثل: حزام التخسيس واللف التنحيفي .

7- الحرص على تجنب التوتر وممارسة تمارين الاسترخاء، مثل: اليوجا والتأمل.

8- تناول المشروبات المهدئة، مثل: الينسون والكاموميل والأبتعاد عن الأشخاص السلبيين ومصادر التوتر.

9- الحصول على 8 ساعات من النوم المتصل في الليل.

10- عدم إهمال شرب الماء والحصول على 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل.

11- الحرص على مضغ الطعام جيدا، والأكل ببطء واستخدام أطباق صغيرة وتناول وجبة متكاملة العناصر الغذائية .

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أهم النصائح للعودة للوزن الطبيعي بعد زيادته بعد فترة طويلة من الانقطاع عن ممارسة الرياضة والإلتزام بنظام غذائي وكذلك التوتر نتيجة الأحداث زاد وزن الكثير من الأشخاص ويقدم معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية ١٠نصائح للتغلب على زيادة الوزن والرجوع للوزن الطبيعي ١-ضرورة البدأ وعدم التأجيل للإلتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. ٢-ضرورة عدم التفكير في الوزن الزائد وجلد الذات واللوم طوال الوقت . ٣-الأبتعاد عن التفكير في المشكلة وبدأ التفكير في كيفية حلها. ٤-الأستعانة بخبراء في التغذية والتمرين للمساعدة في تخطي هذه المرحلة بأمان وباسرع وقت. ٥-الأبتعاد عن أدوية التخسيس والهرمونات لتجنب المشاكل الصحية ولأنها غير مجدية. ٦-التركيز على تنظيم الطعام والرياضة والابتعاد عن الخزبعلات والشائعات المنتشرة في المجال مثل حزام التخسيس واللف التنحيفي . ٧-الحرص على تجنب التوتر وممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل وتناول المشروبات المهدئة مثل الينسون والكاموميل والأبتعاد عن الأشخاص السلبيين ومصادر التوتر. ٨-الحرص على الحصول على ٨ساعات من النوم المتصل في الليل. ٩-الحرص على عدم إهمال شرب الماء والحصول على 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل. ١٠-الحرص على مضغ الطعام جيدا والأكل ببطء واستخدام أطباق صغيرة وتناول وجبة متكاملة العناصر الغذائية .

A post shared by معتز القيعى Moataz El-Keiy (@moataz.elkeiy) on

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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