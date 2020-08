متكسلش.. نصائح مهمة تساعدك على البدء في خسارة الوزن

View this post on Instagram

أهم النصائح للعودة للوزن الطبيعي بعد زيادته بعد فترة طويلة من الانقطاع عن ممارسة الرياضة والإلتزام بنظام غذائي وكذلك التوتر نتيجة الأحداث زاد وزن الكثير من الأشخاص ويقدم معتز القيعي أخصائي التغذية الرياضية ١٠نصائح للتغلب على زيادة الوزن والرجوع للوزن الطبيعي ١-ضرورة البدأ وعدم التأجيل للإلتزام بنظام غذائي صحي وممارسة الرياضة. ٢-ضرورة عدم التفكير في الوزن الزائد وجلد الذات واللوم طوال الوقت . ٣-الأبتعاد عن التفكير في المشكلة وبدأ التفكير في كيفية حلها. ٤-الأستعانة بخبراء في التغذية والتمرين للمساعدة في تخطي هذه المرحلة بأمان وباسرع وقت. ٥-الأبتعاد عن أدوية التخسيس والهرمونات لتجنب المشاكل الصحية ولأنها غير مجدية. ٦-التركيز على تنظيم الطعام والرياضة والابتعاد عن الخزبعلات والشائعات المنتشرة في المجال مثل حزام التخسيس واللف التنحيفي . ٧-الحرص على تجنب التوتر وممارسة تمارين الاسترخاء مثل اليوجا والتأمل وتناول المشروبات المهدئة مثل الينسون والكاموميل والأبتعاد عن الأشخاص السلبيين ومصادر التوتر. ٨-الحرص على الحصول على ٨ساعات من النوم المتصل في الليل. ٩-الحرص على عدم إهمال شرب الماء والحصول على 8 أكواب من الماء يوميا على الأقل. ١٠-الحرص على مضغ الطعام جيدا والأكل ببطء واستخدام أطباق صغيرة وتناول وجبة متكاملة العناصر الغذائية .