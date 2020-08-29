للمتزوجين.. بهذه الحيلة يمكن خسارة الوزن بفاعلية

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية،

وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انه

وأظهرت نتائج الدراسة، أن المشاركة في إنقاص الوزن بين الأزواج كانت أكثر نجاحا، من الذين يتبعون حمية غذائية منفردة؛ حيث

إن الشركاء كانوا أكثر عرضة 2.7 مرة لفقدان الوزن على مدى عام من أولئك الذين فعلوا ذلك دون دعم من شركائهم.