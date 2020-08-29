للمتزوجين.. بهذه الحيلة يمكن خسارة الوزن بفاعلية

توصلت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، إلى أن الأزواج الذين يحاولون إنقاص الوزن معًا هم أكثر عرضة للنجاح بثلاث مرات تقريبًا، ممن يتبعون حمية غذائية كل منهم على حدة.
وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، انه حتى يتمكن العلماء من مقارنة معدلات النجاح بين الأزواج الذين حاولوا إنقاص الوزن معًا والذين لم يفعلوا ذلك، قاموا بإحضار مجموعتين ومقارنة النتائج بين كل مجموعة على حدا، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأظهرت نتائج الدراسة، أن المشاركة في إنقاص الوزن بين الأزواج كانت أكثر نجاحا، من الذين يتبعون حمية غذائية منفردة؛ حيث إن الشركاء كانوا أكثر عرضة 2.7 مرة لفقدان الوزن على مدى عام من أولئك الذين فعلوا ذلك دون دعم من شركائهم.
وتابع الباحثون، ان مشاركة الشركاء لم تؤثر على معدلات نجاح الإقلاع عن التدخين أو ممارسة المزيد من التمارين ولكنها كانت أكثر تأثيرا عند المشاركة في خسارة الوزن واتباع حمية غذائية صحية.
وقالت لوت فيروي ممرضة مسجلة وطالبة دكتوراه في جامعة أمستردام للعلوم التطبيقية، انه تظهر دراستنا أنه عندما يشترك الزوجين في ابتاع حمية غذائية معا، فإنهم يكونوا أكثر عرضة للنجاح في خسارة الوزن بثلاث مرات أكثر ممن يتبعون حمية غذائية صحية بمفردهم.
وتحدث النوبة القلبية عندما تموت أنسجة القلب بسبب انسداد شرايين القلب، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب تراكم الدهون والكوليسترول نتيجة حدوث السمنة وزيادة الوزن، إلا ان الأمر يختلف عن السكتة القلبية، التي يحدث بها خلل في النظام الكهربائي للقلب.